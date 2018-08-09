В Иркутске открылась первая в России выставка разбитых автомобилей
9 августа 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске 7 августа открылась первая в России выставка разбитых автомобилей. Эксперты отобрали девять машин, побывавших в ДТП.
Автокатастрофы с участием этих авто, по словам экспертов, происходили из-за пьяных водителей, превышения скорости и так далее.
Когда водители этих экспонатов получали свои права они не предполагали, что их судьба может сложиться трагически. Пассажиры, которые сели в салон этих машин, не предвидели, что поездка может оказаться последней, как сообщает Телеинформ.
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