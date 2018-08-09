В Иркутске открылась первая в России выставка разбитых автомобилей

В Иркутске 7 августа открылась первая в России выставка разбитых автомобилей. Эксперты отобрали девять машин, побывавших в ДТП.

Автокатастрофы с участием этих авто, по словам экспертов, происходили из-за пьяных водителей, превышения скорости и так далее.

Когда водители этих экспонатов получали свои права они не предполагали, что их судьба может сложиться трагически. Пассажиры, которые сели в салон этих машин, не предвидели, что поездка может оказаться последней, как сообщает Телеинформ.