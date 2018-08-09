В Крыму дала сбой программа льгот на лекарства

Большинство крымских льготников отказываются от бесплатных лекарств в пользу денежной компенсации. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики Александр Голенко, передают Аргументы Недели Крым.

"Из 140 тысяч крымчан, имеющих право федеральной льготы на получение бесплатных лекарств, 90 тысяч выбрали компенсацию, которая на сегодняшний день составляет 828 рублей", - отметил министр.

По мнению Голенко, одна из причин такого выбора - невозможность своевременного обеспечения граждан лекарствами в предыдущие годы. Позднее дефицит лекарств перестал иметь место. Однако самые предприимчивые жители полуострова продолжили получать и компенсацию, и лекарства за счет регионального бюджета.

В связи с этим возникает недофинансирование и отсутствие препаратов. Министерство намерено находить таких граждан и применять к ним какие-то меры, передают АН Крым. Голенко порекомендовал всем крымчанам, имеющим право на льготу, остановиться на каком-то одном варианте бесплатного обеспечения лекарственными средствами.