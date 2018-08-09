В домах ЮРСКомпании красота и комфорт

Южная региональная строительная компания за пятнадцать лет деятельности ни разу не подвела своих дольщиков. Даже в трудные времена, когда многие компании вынуждены были приостановить работу, ЮРСК строила, сдавая объекты в срок, а чаще — даже раньше. Компания ведет строительство исключительно на территориях, выкупленных в собственность. Установлены отношения с двадцатью банками, есть возможность приобретения квартир по ипотеке, в том числе военной, маткапиталу и т. д.

С чистой совестью

Монолитно-кирпичные дома ЮРСК, а они в основном расположены в Комсомольском микрорайоне, в поселке Пашковский и микрорайоне Гидростроителей,— это красивые современные многоэтажные здания с прекрасной благоустроенной территорией, включающей не только традиционные детские и спортивные площадки, разнообразное озеленение и зоны отдыха, подземные парковки, но даже и фонтаны — светомузыкальные! Эта «фишка» компании не просто отличает дома ЮРСК, но прежде всего доставляет радость жителям.

Качество строительства также вызывает уважение к застройщику. Жесткий ежедневный контроль на стройке обеспечивает и высокие темпы, и слаженность работ поточным методом. К тому же каждый, кто желает приобрести квартиры у этой компании, имеет возможность зайти на официальный сайт и в режиме онлайн наблюдать за ходом работ. Дольщикам предоставлена и возможность посещения объекта, на котором они хотят купить или уже приобрели квартиру, посмотреть, как она будет выглядеть, потрогать руками отделку в эталонных квартирах, убедиться в том, что ремонт в квартирах ЮРСК больших вложений не потребует,— в общем, сделать для себя вывод о том, что такая серьезная компания, как ЮРСК, работает с чистой совестью. И партнеры, которых ЮРСК привлекает как генподрядчик, все тоже под стать: работают профессионально.

Безусловно, главная заслуга в грамотной организации строительства принадлежит руководителю ЮРСК Сергею Викторовичу Мартынову — человеку, который на сегодняшний день является одним из лучших профессионалов в строительном комплексе Кубани и для которого его профессия — это прежде всего ответственность перед людьми. Он уверен в том, что «человек, который живет в красоте и чувствует, что о нем позаботились, а не обманули, всегда настроен на позитив и созидание — в этом и заключена основная цель строителей».

От аренды до двухъярусных квартир

В последнее время компания ведет строительство в микрорайоне Гидростроителей.

Если ехать из города, то, минуя знаменитый памятник «Рабочего с молотом» и проследовав по пути до заправки, поворачиваем направо и едем вглубь. Слева по курсу нельзя не заметить высотный дом с инициалами компании наверху. Это один из пяти домов уже «действующего» жилого комплекса ЮРСК на Автолюбителей, 52, сданный в эксплуатацию чуть более двух лет назад. Его жители, с которыми довелось общаться, все в один голос по-доброму отзывались о строителях, некоторые просили отметить, что даже не ожидали, насколько удобно будет здесь жить: квартиры без перекосов, этажные холлы просторные, планировка удачная. Инфраструктура — всё рядом: и детсад, и подземная парковка, и огромная площадь под детские и спортивные площадки, кафе, милицейский пункт, магазины, даже парковая зона со светомузыкальным фонтаном. «Ну где вы еще такое увидите?!» — хвалились люди.

А мы отвечали, что недалеко компания ЮРСК недавно ввела в строй новый жилой комплекс «Поющие фонтаны» на ул. Невкипелого, 18. И там тоже создала для жителей красоту и комфорт — и в домах, и на придомовой территории. Следуя традиции, сопроводила объект приятными новшествами. К примеру, во второй литере этого ЖК предложила дольщикам квартиры с отделкой, централизованным кондиционированием, установленной мебелью. Для тех, кто по каким-то причинам не может приобрести квартиру, предоставлено право аренды с последующим выкупом жилья в собственность. В соседнем подъезде этого дома, как и в первой литере жилого комплекса «Поющие фонтаны», ЮРСК предложила квартиры с предчистовой отделкой. В домах учтены удобства для маломобильных граждан. Есть своя подземная парковка с удобным въездом. На просторной придомовой территории — всё для приятного времяпровождения и взрослых, и детей. И три фонтана, самый большой из которых светомузыкальный!

Тем, кто хочет приобрести квартиры в ЖК «Поющие фонтаны», советуем обратиться в отдел продаж компании, где вам подробно объяснят различные условия покупки квартир. Хочется обратить внимание на то, что в цокольном и первом этажах этого дома уже всё подготовлено для размещения Муниципальной детской школы искусств «Родник», которая начнет новую жизнь с первого сентября.

Рядом, на ул. Невкипелого, 10, компания возводит еще один жилой комплекс. Он включает в себя 19-этажный жилой дом, в котором 391 квартира. На верхних этажах дома — внимание! — ЮРСК предложила потенциальным дольщикам двухъярусные квартиры — 3-, 4-, 5-комнатные, и на них большой спрос!

Еще один объект комплекса — подземная парковка на 207 машино-мест, которая расположится под территорией придомового двора. Покупателям квартир застройщик предлагает приобретать парковочные места со скидкой, предусмотрена и аренда машино-мест.

В состав комплекса входит и красивое трехэтажное здание, которое предполагается также для классов Муниципальной детской школы искусств «Родник». Долгое время она занимала здание бывшего детского садика, расположенного в шаговой доступности от новостроек. Теперь, в результате переезда «Родника», здание вновь будет отдано под детский сад, так что это тоже приятная новость. К слову, рядом с новостройками расположена школа и еще три детских сада!

Акция ко Дню строителя

Вас волнует вопрос цены на квартиры в строящемся доме? Очень вовремя! Имейте в виду, что цена квадратного метра двух и трехкомнатных квартир — 41 тысяча рублей, однокомнатных — 44 тысячи.

Но ко Дню строителя ЮРСК объявляет акцию: цена за квадратный метр «однушки» падает до 41 тысячи рублей, то есть скидка с каждого квадратного метра составляет 3 тысячи рублей — согласитесь, немало!

Сдача дома в эксплуатацию по договору назначена на второй квартал 2019 года. Но ЮРСК на то и ЮРСК, чтобы радовать своих дольщиков и высоко нести звание надежной компании, поэтому дом планируется ввести в эксплуатацию уже совсем скоро, ко Дню города. И для этого есть все основания: дом практически готов, ведутся отделочные работы. Мы, корреспонденты «Кубани сегодня», были этому свидетелями.

Начальник строительного участка Андрей Крель обратил наше внимание на то, что дома ЮРСК выгодно отличаются интересными архитектурными решениями, в частности предусмотрены французские витражи, просторные лоджии. Монолит и кирпичная кладка выполняются на очень высоком уровне. Эдуард Бабаев, руководящий работами по кирпичной кладке, уточнил, что «кладка одного этажа данного дома составляет сто кубометров и этот объем выполняется всего за восемь дней».

Организация «СтройСпецМонтаж» около пятнадцати лет работает в партнерстве с ЮРСК, выполняя полный комплекс инженерных систем: отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализацию, системы сигнализации при пожаре и системы автоматического пожаротушения.

— Материалы применяются только современные, трубы укладываются с достаточным диаметром, жильцы не будут сталкиваться с проблемами — гарантируем! — уверенно добавил прораб ООО «СтройСпецМонтаж» Дмитрий Егоров.

А вот и представители его организации, которых мы запечатлели на фото в жаркую пору строительных работ (слева направо): вместе с Дмитрием Егоровым — Дмитрий Сотников — слесарь-сантехник, Алексей Марушенко — бригадир бригады слесарей-сантехников, сантехники-монтажники Сергей Олененко и Владимир Рябухин.

Все подробности — по тел.: 8 (861) 992-01-95, 8 (800) 1004-123.

Квартиры можно приобрести как в ипотеку, так и в рассрочку.