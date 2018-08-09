Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Бойцы ДНР нашли эффективный способ уничтожения снайперов украинской армии
2

Гиви может быть жив?
3

Глава ДНР Захарченко объявил о принятии важного решения
4

В Киеве рассказали о будущем ДНР и ЛНР после захвата Донбасса Украиной
5

Финансист поведал о единственном средстве подорвать экономику РФ в руках Запада

//Общество

«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края

9 августа 2018, 16:29 [«Аргументы Недели. Кубань», Максим СОКОЛОВ ]

«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края

ООО «СоюзДонСтрой» уже более десяти лет является практически единственной организацией в Южном федеральном округе, которой доверяются проекты любой сложности, в том числе и масштабные. Использование современных методов, передовой техники, новейших технологий и высококлассных специалистов позволяет ООО «СоюзДонСтрой» быть бесспорным лидером в области микротоннелирования, горизонтально направленного и шнекового бурения и продавливаниятрубы на объектах гражданского строительства, транспортных объектах, а также объектах стратегического значения.

— Работать с чистой совестью, с пользой и выгодой для заказчиков, а в конечном итоге для потребителей — наших сограждан — в этом заключается принцип работы ООО «СоюзДонСтрой»,— подчеркивает генеральный директор Сергей Борцов, стаж которого в профессии более двадцати лет.

Преимущества очевидны

— Бестраншейная прокладка коммуникаций на сегодняшний день является не только наиболее эффективным методом подземного строительства и наиболее выгодным с экономической стороны, но зачастую и единственным вероятным способом ремонта или демонтажа старых труб в городском строительстве,— вводит в курс дела генеральный директор Сергей Борцов.

А далее опытный профессионал приводит веские доказательства преимуществ бестраншейного строительства.

— Их на самом деле много: начиная от времени, затрачиваемого на строительство, и заканчивая финансовой выгодой,— говорит он. — Это настоящий прорыв в подземном строительстве. А поскольку изношенность инженерных сетей сегодня является актуальной проблемой практически для всей страны, то польза от применения предлагаемой нашей компанией технологии бестраншейного строительства очевидна. К примеру, она позволяет минимизировать сроки исполнения проекта, так как процесс согласования с городской администрацией и службой ЖКХ значительно сокращается.

Бестраншейный метод позволяет не затрагивать коммуникации. Не нужно сносить постройки, выкорчевывать деревья. Нет риска повредить какую-либо подземную магистраль. То есть данный способ подразумевает под собой значительное сокращение времени подготовительных земляных работ, сберегая время и деньги заказчика.

Бригада рабочих и общее количество исполнителей проекта в разы меньше, нежели при прокладке открытым способом, так как весь процесс автоматизирован до мелочей. Микротоннелирование осуществляется при помощи высокоэффективной немецкой техники Herrenknecht. Этот современный метод подземного строительства дает возможность увеличивать скорость проходки и проводить монтаж трубопроводов в самые удобные сроки для клиента.

И что особенно важно, для жителей города нет никакого дискомфорта, связанного с разрытием дорог. Данный способ дает возможность прокладывать коммуникации до 4,5 метра в диаметре на расстояние более пяти километров. Глубина работ может составлять свыше тридцати метров. Важно также отметить, что бестраншейный метод дает возможность выполнять работы в любое время года, в любой местности.

Бестраншейный способ — это инновация, которая делает процесс прокладывания труб под землей простым, удобным и надежным.

От проекта до сдачи под ключ

«СоюзДонСтрой» осуществляет комплексный подход к решению любых задач, поставленных заказчиком. Подготовленный его специалистами проект (возможно и такое, поскольку компания в течение многих лет проектирует прокладку коммуникаций бестраншейным способом) проходит полный жизненный цикл — от проектировки до сдачи под ключ.

За годы деятельности специалисты ООО «СоюзДонСтрой» разработали десятки успешных проектов, проложили массу подземных магистралей: канализации, нефтепроводы, газопроводы и так далее. И во всех проектах использовался метод строительства без разрыва почвы, то есть бестраншейный. Вот лишь наиболее крупные из объектов, которые выполнены специалистами «СоюзДонСтрой»: олимпийские энергообъекты в Сочи, Красной Поляне и Адлере, прокладка газопроводов-отводов и ГРС «Врангель» в Приморском крае — во Владивостоке, выполнение постройки канализационного коллектора No53 в Ростове с применением новейшей техники микротоннелирования и микротоннелепроходческого щита AVN-800, AVN-1200, «Южный поток» в Сальске. Значимым стало и осуществление инженерной проектировки и подготовки ряда объектов строительства в районе стадиона «Ростов-Арена» — в зоне левого берега Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу-2018.

Справка «Кубани сегодня»

ООО «СоюзДонСтрой» широко применяет и осуществляет комплекс услуг по бестраншейной прокладке труб и инженерных коммуникаций. Мы владеем всеми современными инструментами и способами. К ним относятся:

● горизонтально направленное бурение путем модификации буровых установок;

● микротоннелирование, автоматическая система, представляющая собой продавливание трубной обделки без участия рабочих;

● горизонтальное шнековое бурение для прокладки коммуникаций под полотнами железнодорожных путей без дополнительного и лишнего демонтажа;

● струйная цементация грунтов по Jet Grouting, суть которой в применении энергии высоконапорных струй раствора цемента.

Кредо работы компании «СоюзДонСтрой»

Мы обеспечиваем комплексный персональный подход к реализации поставленных задач клиентом, беспрекословно выполняем взятые на себя обязательства и сроки по заказам.

Наша компания за долгосрочное сотрудничество, именно поэтому мы гарантируем качественно выполненную работу наших специалистов и успешную реализацию вашего проекта.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

ОБД не сдает позиций

ОБД не сдает позиций 16:36

Сегодня ЗАО «ОБД» по-прежнему задает тон в объемно-блочном домостроении: ежедневно с конвейера завода выпускается 48 блок-комнат. Свыше 180 тысяч квадратных метров в год — таков вклад предприятия в строительство жилья на территории Краснодарского края. >>
Мечты становятся реальностью

Мечты становятся реальностью 16:33

Строители, в отличие от людей других профессий, измеряют время в особых единицах — квадратных метрах и сданных объектах. >>
В домах ЮРСКомпании красота и комфорт

В домах ЮРСКомпании красота и комфорт 16:31

Южная региональная строительная компания за пятнадцать лет деятельности ни разу не подвела своих дольщиков. Даже в трудные времена, когда многие компании вынуждены были приостановить работу, ЮРСК строила, сдавая объекты в срок, а чаще — даже раньше. >>
«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края

«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края 16:29

ООО «СоюзДонСтрой» уже более десяти лет является практически единственной организацией в Южном федеральном округе, которой доверяются проекты любой сложности, в том числе и масштабные. >>
Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов

Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов 16:26

Глава «НСИ-Юг» Геннадий Ушаков о высоте потолков, инженерных кадрах и формуле лидерства на рынке. >>
В строительстве — время перемен

В строительстве — время перемен 16:24

Миллионы квадратных метров жилья, школы, больницы, детские сады — строительный комплекс Кубани постоянно принимает новые вызовы и многие годы остается на лидирующих позициях. >>

//Новости МирТесен



15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время

15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время 16:22

Масштабные строительные проекты, счастливые семьи и признание на федеральном уровне. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» была основана в 2003 году в Ставрополе и вскоре громко заявила о себе на юге страны. Ее руководителем является Юрий Иванов — почетный строитель России, профессионал с большим опытом и мудрый руководитель. >>
Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет

Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет 09:16

В Туапсе против командира батальона патрульно-постовой службы возбуждено уголовное дело за организацию превышения должностных полномочий. Пострадавшей стороной и основными свидетелями выступают граждане, которых он задержал за шантаж и вымогательство 200 тысяч рублей у его подчиненных. >>
Кто остановит криминал в Кущевке?

Кто остановит криминал в Кущевке? 09:14

Конфликт, едва не доведенный до стадии физического противостояния, разрешен. Но есть ли гарантия, что он не повторится? >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 09:11

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. >>
На личном контроле

На личном контроле 09:09

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел в Краснодаре личный прием граждан.По итогам рассмотрения обращений жителей заместитель главы региона дал ряд поручений органам исполнительной власти края. >>
Если верить в мечту

Если верить в мечту 09:08

В образовательном центре «Сириус» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с кубанскими школьниками — победителями и призерами научных, творческих олимпиад и соревнований. >>

//Новости Redtram

Проблемам ОМС — особое внимание

Проблемам ОМС — особое внимание 09:07

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав граждан в сфере ОМС. >>
Банкротство длиной шесть лет

Банкротство длиной шесть лет 09:06

В 2012 году в Юридическую компанию «Золотое правило» обратилось ООО «Вента», которое длительное время было одним из крупных предприятий Краснодара в области строительства, однако неожиданно оказалось в непростой ситуации. >>
Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков

Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков 09:04

Сейчас, во время развитых информационных технологий, взаимоотношения между контрагентами также перешли на новый уровень. Все чаще бизнесмены стали заключать договоры посредством обмена сканированными копиями по электронной почте, делая соответствующую оговорку в договоре. >>

//Новости ADWILE

Самостоятельная работа над ошибками

Самостоятельная работа над ошибками 09:02

Судье Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону придется принять решение, противоположное тому, что было вынесено этой инстанцией ранее. >>
Повысить финансовую грамотность

Повысить финансовую грамотность 09:00

В Краснодаре начальник Управления региональной безопасности Николай Колганов провел совещание рабочей группы, на котором обсудили вопросы борьбы с недобросовестными финансовыми организациями. В мероприятии также приняли участие представители исполнительных органов власти, Южного ГУ Банка России, правоохранители и члены инициативных групп пострадавших от финансовых пирамид. >>
На постоянном контроле руководства края

На постоянном контроле руководства края 08:59

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского прошло совещание, на котором обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону. >>
Приоритетные направления в работе

Приоритетные направления в работе 08:57

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел планерное совещание, на котором обсудили реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства. >>
Ломать нельзя оставить

Ломать нельзя оставить 02.08 09:38

В Анапе готовится к сносу дом, в котором живет мать с сыном и малолетней дочерью. Таким образом, решение суда нарушает конституционные права всей семьи и маленькой девочки в частности. >>
Перехожу на прием!

Перехожу на прием! 02.08 09:33

Завершается вступительная кампания в вузы Кубани: совсем скоро будут опубликованы последние списки зачисленных абитуриентов, которые в сентябре с полным правом смогут назвать себя студентами. >>

//Новости партнеров

В зоне пристального внимания

В зоне пристального внимания 02.08 09:30

Под председательством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в заседании приняли представители регионального ГО и ЧС, профильных министерств социальной сферы, специалисты муниципалитетов. >>
Конструктивное взаимодействие

Конструктивное взаимодействие 02.08 09:28

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским, на которой главе региона был представлен новый начальник Южного главного управления Банка России Евгений Эберенц. >>
Уверенный рост экономики

Уверенный рост экономики 02.08 09:26

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края за первое полугодие 2018 года. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов. >>
Прогноз — благоприятный

Прогноз — благоприятный 02.08 09:25

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание с главами муниципальных образований по вопросу наполнения бюджета региона и обеспечения снижения задолженности по арендной плате за землю. >>
Вчера курсант — сегодня лейтенант

Вчера курсант — сегодня лейтенант 02.08 09:23

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский поздравил выпускников Университета МВД с окончанием учебы. >>
Главная ярмарка

Главная ярмарка 02.08 09:21

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что в этом году со стороны фермеров большой спрос на участие в «Кубанской ярмарке»: заявки подало уже более восьмисот аграриев. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры