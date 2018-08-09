Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Бойцы ДНР нашли эффективный способ уничтожения снайперов украинской армии
2

Гиви может быть жив?
3

Глава ДНР Захарченко объявил о принятии важного решения
4

В Киеве рассказали о будущем ДНР и ЛНР после захвата Донбасса Украиной
5

Финансист поведал о единственном средстве подорвать экономику РФ в руках Запада

//Общество

Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов

9 августа 2018, 16:26 [«Аргументы Недели. Кубань», Анастасия КУРОПАТЧЕНКО ]

Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов
Фото Константина СЕМЕНЦА и «НСИ-Юг»

Глава «НСИ-Юг» Геннадий Ушаков о высоте потолков, инженерных кадрах и формуле лидерства на рынке.

ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» («НСИ-Юг»), согласно Единому реестру застройщиков, входит в ТОП-100 ведущих компаний России по объему текущего строительства, а по оценкам десятков сайтов, посвященных рынку недвижимости,— в ТОП-10 самых надежных застройщиков Краснодара. Накануне Дня строителя «Кубань сегодня» встретилась с генеральным директором компании Геннадием Ушаковым.

Как для себя

— Геннадий Тимофеевич, недавно была свидетельницей, как жильцы вашего дома сравнивали свою квартиру с квартирой другого застройщика. Как вы думаете, кто выиграл?

— Ничуть не удивлюсь, если мы. Знаете, почему? И к проектированию, и к строительству наших домов мы подходим по формуле: строим как для себя. Мы десять лет постоянно усовершенствуем наши типовые проекты многоквартирных домов, чтобы квартиры были удобнее. Как если бы женщина, будущая хозяйка дома, сама его строила: где будет кухня, ванная, спальня; все комнаты квадратные — чтобы удобнее было расставить мебель, практически в каждой квартире две туалетные комнаты.

Прежде чем строить дом, мы спрашиваем себя: а кто купит в нем квартиру и какие у этого человека потребности? Естественно, у нас есть несколько проектов для разных покупателей. Но предложение на рынке должно быть разным, и большинство наших квартир для среднего класса, люди их с удовольствием берут: однокомнатная — 40—42 «квадрата», двухкомнатные — от 60—65 до 75—80, трехкомнатные от 80 до 110 квадратных метров.

— Две трети застройщиков строят в новых, еще растущих микрорайонах, вы же — в центре Краснодара. Насколько сложно работать в сформировавшейся городской среде?

— Сложного ничего нет, когда у фирмы есть свои оборотные средства и специалисты, как в случае «НСИ-Юг». Другой вопрос, что застройщики сейчас несут на себе дополнительное бремя — строительство всех инженерных сетей и сооружений: водоотводные сети и канализация, котельные — последнюю мы сдали на улице Стахановской, где возводим микрорайон на 120 тысяч квадратных метров. Получается, что мы строим инженерную инфраструктуру, а управляет ею сетевая компания, поскольку государство от этого давно ушло. В некоторых европейских странах когда-то было так же, но сейчас муниципалитеты возвращают в собственность коммуникации.

Вот сейчас «НСИ-Юг» приступила к комплексной застройке нового жилого микрорайона на территории 4 га с отдельно стоящим детским садиком по улице Тополиной: электрические сети нужно тянуть с Витаминкомбината, при этом один мегаватт электроэнергии стоит 10 млн рублей, а застройщики платят и 15, и 20 миллионов. С другой стороны, есть хотя бы установленные тарифы: мы платим и получаем ресурсы — газ, тепло, воду, электроэнергию.

— Давайте вернемся из пригорода в город. В портфолио «НСИ-Юг» есть ЖК на престижных улицах Кондратенко и Октябрьской, а есть — на относительно удаленных от центра Стахановской и в проезде Репина. Так какие дома вы строите — бизнес-класса или доступные?

— Для начала разберемся в формулировках, что такое жилье бизнес-класса и для среднего класса, и определим, из чего складывается его стоимость. Во-первых, всё зависит от места расположения дома: вот мы сдали две литеры по ул. Кондратенко, в районе собора Александра Невского,— старый центр, парковая зона, до реки Кубани 500—600 метров, поэтому земля здесь стоит в пять — шесть раз дороже при наших стандартных затратах на возведение дома.

Во-вторых, одно из отличий жилья для среднего класса помимо площади квартиры — высота потолков. Для примера: еду недавно по микрорайону Гидростроителей и решаю заглянуть к коллеге-застройщику в офис продаж, чтобы узнать ценообразование. Так вот, бизнес-класс продают по 50 тысяч рублей за «квадрат», жилье для среднего класса — по 45 тысяч. Спрашиваю, в чем отличие. Девушка отвечает: «В бизнесе потолки три метра, в обычных квартирах — 2,65 метра». Мы же всегда строим квартиры с потолками высотой три метра, но преуспеваем мы за счет объема продаж квартир, а не задирая цены.

Независимость и стабильность

— Дома «НСИ-Юг» — это преимущественно тихие уголки центра города и хорошие планировки. А что еще позволило вам стать лидерами строительного рынка?

— Критериев два. Первый — свои оборотные средства: мы ни от кого не зависим, не берем кредиты. Я никогда не начну строить объект, если нет финансов на то, чтобы его завершить и сдать. В год мы одновременно ведем строительство в среднем 25 жилых домов: десять сдаем, под пять оформляем документы и покупаем землю, еще десять начинаем строить; сами проектируем, сами строим, сами сдаем — у нас замкнутый полный цикл производства. Второй критерий вытекает из первого: мы никогда не нарушали сроки ввода в эксплуатацию домов. Поэтому мы так давно на рынке и люди возвращаются к нам, доверяют, когда улучшают жилищные условия.

— В вашей компании трудятся полторы тысячи сотрудников, но открытых вакансий почти нет, тогда как строители традиционно жалуются на дефицит инженерных кадров. Как вам удалось решить эту проблему?

— В свое время я взял два выпуска стройфака КубГТУ и один — КубГАУ, а это тридцать молодых специалистов. Мы их тестировали — как читают чертежи, умеют ли работать с теодолитом, нивелиром, без которого строитель как без рук: все-таки дома высотой шестнадцать — девятнадцать этажей. Стали их учить под себя, этот путь снизу вверх необходим потому, что многим нюансам не учат в вузе или техникуме. Из техникумов, кстати, стараемся ребят брать только с условием: он идет рабочим или мастером, поступая в университет. Сегодня у нас из полутора тысяч сотрудников человек 150—160 — инженерно-технический персонал. Что касается рабочих кадров — бригадиров, бетонщиков, каменщиков, то процентов семьдесят у нас — из станиц: мы их набирали и тоже сами обучали, и сейчас это золотые кадры, которые решают всё, особенно бригадиры. Бригадир на стройплощадке — командир производства: когда я приезжаю на объект, первым делом встречаюсь с бригадиром — он расскажет всё о ходе работ без утайки.

Вообще, у нас нет дефицита кадров, редко кто увольняется: в «НСИ-Юг» сложился очень стабильный коллектив. Почему? Мы никогда не платили «серую» зарплату, люди получают ее всегда вовремя, знают об этом и ценят.

— Раз уж мы заговорили о социальных гарантиях: недавно вы построили детский сад на двести мест по улице им. Константина Образцова. Это единственный подобный объект?

— На Образцова мы построили не один, а три детсада: два встроенных по пятьдесят мест и отдельное здание на двести мест, частично решив проблему с дошкольным образованием в районе. Так сложилось, что сегодня застройщики совместно с городской и краевой властью решают проблему нехватки детсадов и школ, застройщики своими силами и за свой счет строят социальные объекты, а администрация выкупает их. Также наша фирма участвует в финансировании строительства дополнительных пристроек для школ.

Строитель — благороднейшая профессия

— Уже второй год работает ФЗ №218 о компенсационном фонде долевого строительства, потребовавший от застройщиков увеличения уставного капитала. Как эти процессы отразились на строительном рынке?

— «НСИ-Юг» построила для обманутых дольщиков и бесплатно передала около пятисот квартир. Затем законодатели обязали застройщиков страховать договоры долевого участия — мы добросовестно выполняли эти требования. Учитывая объемы нашего годового строительства, уставный капитал фирмы был увеличен до 800 миллионов, что, несомненно, является еще большей гарантией стабильности компании для участников долевого строительства. За последние несколько лет многое поменялось в законодательстве, регулирующем отношения участников рынка долевого строительства, и не только на федеральном уровне, но также и на краевом. «НСИ-Юг» всегда неукоснительно старается выполнять все требования, конечно, это удорожает стоимость строительства, но я искренне надеюсь, что эти меры помогут избавить наш город от замороженных проектов и обманутых граждан, многие годы дожидающихся своих квартир. Расстановка сил на строительном рынке, конечно, изменится уже в ближайший год: наверняка 50 процентов уйдет — просто не смогут соответствовать новым требованиям. А ведь фирмам нужно еще и развиваться: покупать землю под будущие площадки, обновлять технику — башенные краны, автомобили, иначе оборудование стареет.

И одновременно глава государства ставит задачу российскому строительному комплексу, который в прошлом сделал 80 млн квадратных метров: жилья нужно строить больше и делать его доступней — в этом году нужно сдать 120 млн квадратных метров, то есть увеличить объемы строительства на 33 процента.

— И где выход из ситуации?

— Ответ простой: не нужно боятся, нужно работать и грамотно вести экономическую политику! Мы умеет строить, мощности в крае позволяют возвести эти 120 млн квадратных метров; техника, люди, деньги — всё есть. Конечно, в настоящее время процесс получения разрешения на строительство усложнился, но это и понятно: компетентные органы власти стараются максимально обезопасить граждан и сделать этот процесс прозрачным, создать комфортные и безопасные условия городской среды для жителей. Надеемся, что процесс наладится и мы будем проходить все процедуры быстрее. При губернаторе Кубани был создан градостроительный совет, и это очень хорошая инициатива: бизнес и власть стараются совместно решать возникающие проблемы и вопросы.

— С каким настроением встречаете профессиональный праздник?

— С прекрасным. Что такое строительная отрасль? Это локомотив, который за собой тянет всю экономику: по бюджетному наполнению строительство в Краснодарском крае занимает третье место. Мы сотрудничаем с десятками предприятий: кирпичные и бетонные заводы, карьеры, производства отделочных материалов. Так что строитель — благороднейшая профессия: наша работа остается на века.

Что касается моей компании, то в День строителя я премирую наших сотрудников, это в обязательном порядке. Конечно, мы получаем награды от краевых и городских властей, от Союза строителей Кубани, но грамоты «НСИ-Юг» для наших специалистов имеют особую ценность: они — знак уважения и признания заслуг перед компанией, работой в которой люди гордятся.

Цифры и факты

● Одновременно ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» ведет строительство многоквартирных жилых комплексов по семи адресам в Краснодаре: ул. К. Образцова, 6; ул. Дальняя, 4; ул. Репина, 3/1; ул. Стахановская, 1; ул. Гаражная, 156; ул. Октябрьская, 181/2; ул. Тополиная — общей площадью 229846 тысяч квадратных метров.

● Занять лидирующую позицию на строительном рынке компании помогло отсутствие заемных средств, эффективная структура управления, команда из более чем 1,5 тысячи специалистов и собственный парк строительной техники.

● От 42 до 70 тысяч рублей стоит квадратный метр в домах ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»: доступная стоимость жилья — один из приоритетов компании.

Досье «Кубани сегодня»

Геннадий Ушаков стоял у истоков строительного комплекса Краснодара: возводил первые четырех- и пятиэтажки в Черемушках, позже с нуля строил микрорайоны Гидростроителей, Фестивальный, Комсомольский. Заслуженный строитель России, заслуженный строитель Кубани, почетный гражданин города Краснодара, председатель регионального объединения работодателей «Союз „Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»”». Награжден медалями «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Справка «Кубани сегодня»

ООО «Фирма „Нефтестройиндустрия-Юг”» начало свою деятельность на строительном рынке Краснодара в 2001 году. В 2008 году компанией для проектирования уникальных планировок квартир в монолитно-кирпичных домах повышенной комфортности с сейсмостойкостью семь баллов, уютной придомовой территорией, детскими и спортивными площадками, подземными и наземными паркингами создан собственный проектный институт «Нефтестройиндустрия-Проект». В 2004—2017 гг. компанией возведено 117 жилых и коммерческих объектов. В 2013 году «Нефтестройиндустрия-Юг» стала победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани-2013».

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

ОБД не сдает позиций

ОБД не сдает позиций 16:36

Сегодня ЗАО «ОБД» по-прежнему задает тон в объемно-блочном домостроении: ежедневно с конвейера завода выпускается 48 блок-комнат. Свыше 180 тысяч квадратных метров в год — таков вклад предприятия в строительство жилья на территории Краснодарского края. >>
Мечты становятся реальностью

Мечты становятся реальностью 16:33

Строители, в отличие от людей других профессий, измеряют время в особых единицах — квадратных метрах и сданных объектах. >>
В домах ЮРСКомпании красота и комфорт

В домах ЮРСКомпании красота и комфорт 16:31

Южная региональная строительная компания за пятнадцать лет деятельности ни разу не подвела своих дольщиков. Даже в трудные времена, когда многие компании вынуждены были приостановить работу, ЮРСК строила, сдавая объекты в срок, а чаще — даже раньше. >>
«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края

«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края 16:29

ООО «СоюзДонСтрой» уже более десяти лет является практически единственной организацией в Южном федеральном округе, которой доверяются проекты любой сложности, в том числе и масштабные. >>
Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов

Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов 16:26

Глава «НСИ-Юг» Геннадий Ушаков о высоте потолков, инженерных кадрах и формуле лидерства на рынке. >>
В строительстве — время перемен

В строительстве — время перемен 16:24

Миллионы квадратных метров жилья, школы, больницы, детские сады — строительный комплекс Кубани постоянно принимает новые вызовы и многие годы остается на лидирующих позициях. >>

//Новости МирТесен



15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время

15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время 16:22

Масштабные строительные проекты, счастливые семьи и признание на федеральном уровне. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» была основана в 2003 году в Ставрополе и вскоре громко заявила о себе на юге страны. Ее руководителем является Юрий Иванов — почетный строитель России, профессионал с большим опытом и мудрый руководитель. >>
Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет

Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет 09:16

В Туапсе против командира батальона патрульно-постовой службы возбуждено уголовное дело за организацию превышения должностных полномочий. Пострадавшей стороной и основными свидетелями выступают граждане, которых он задержал за шантаж и вымогательство 200 тысяч рублей у его подчиненных. >>
Кто остановит криминал в Кущевке?

Кто остановит криминал в Кущевке? 09:14

Конфликт, едва не доведенный до стадии физического противостояния, разрешен. Но есть ли гарантия, что он не повторится? >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 09:11

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. >>
На личном контроле

На личном контроле 09:09

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел в Краснодаре личный прием граждан.По итогам рассмотрения обращений жителей заместитель главы региона дал ряд поручений органам исполнительной власти края. >>
Если верить в мечту

Если верить в мечту 09:08

В образовательном центре «Сириус» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с кубанскими школьниками — победителями и призерами научных, творческих олимпиад и соревнований. >>

//Новости Redtram

Проблемам ОМС — особое внимание

Проблемам ОМС — особое внимание 09:07

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав граждан в сфере ОМС. >>
Банкротство длиной шесть лет

Банкротство длиной шесть лет 09:06

В 2012 году в Юридическую компанию «Золотое правило» обратилось ООО «Вента», которое длительное время было одним из крупных предприятий Краснодара в области строительства, однако неожиданно оказалось в непростой ситуации. >>
Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков

Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков 09:04

Сейчас, во время развитых информационных технологий, взаимоотношения между контрагентами также перешли на новый уровень. Все чаще бизнесмены стали заключать договоры посредством обмена сканированными копиями по электронной почте, делая соответствующую оговорку в договоре. >>

//Новости ADWILE

Самостоятельная работа над ошибками

Самостоятельная работа над ошибками 09:02

Судье Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону придется принять решение, противоположное тому, что было вынесено этой инстанцией ранее. >>
Повысить финансовую грамотность

Повысить финансовую грамотность 09:00

В Краснодаре начальник Управления региональной безопасности Николай Колганов провел совещание рабочей группы, на котором обсудили вопросы борьбы с недобросовестными финансовыми организациями. В мероприятии также приняли участие представители исполнительных органов власти, Южного ГУ Банка России, правоохранители и члены инициативных групп пострадавших от финансовых пирамид. >>
На постоянном контроле руководства края

На постоянном контроле руководства края 08:59

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского прошло совещание, на котором обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону. >>
Приоритетные направления в работе

Приоритетные направления в работе 08:57

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел планерное совещание, на котором обсудили реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства. >>
Ломать нельзя оставить

Ломать нельзя оставить 02.08 09:38

В Анапе готовится к сносу дом, в котором живет мать с сыном и малолетней дочерью. Таким образом, решение суда нарушает конституционные права всей семьи и маленькой девочки в частности. >>
Перехожу на прием!

Перехожу на прием! 02.08 09:33

Завершается вступительная кампания в вузы Кубани: совсем скоро будут опубликованы последние списки зачисленных абитуриентов, которые в сентябре с полным правом смогут назвать себя студентами. >>

//Новости партнеров

В зоне пристального внимания

В зоне пристального внимания 02.08 09:30

Под председательством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в заседании приняли представители регионального ГО и ЧС, профильных министерств социальной сферы, специалисты муниципалитетов. >>
Конструктивное взаимодействие

Конструктивное взаимодействие 02.08 09:28

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским, на которой главе региона был представлен новый начальник Южного главного управления Банка России Евгений Эберенц. >>
Уверенный рост экономики

Уверенный рост экономики 02.08 09:26

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края за первое полугодие 2018 года. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов. >>
Прогноз — благоприятный

Прогноз — благоприятный 02.08 09:25

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание с главами муниципальных образований по вопросу наполнения бюджета региона и обеспечения снижения задолженности по арендной плате за землю. >>
Вчера курсант — сегодня лейтенант

Вчера курсант — сегодня лейтенант 02.08 09:23

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский поздравил выпускников Университета МВД с окончанием учебы. >>
Главная ярмарка

Главная ярмарка 02.08 09:21

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что в этом году со стороны фермеров большой спрос на участие в «Кубанской ярмарке»: заявки подало уже более восьмисот аграриев. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры