За могилой сына Януковича внимательно следят

Могилу сына экс-президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА-младшего, который похоронен на Братском военно-мемориальном кладбище Севастополя, оборудовали камерами видеонаблюдения.

Эта могила – единственная на Братском кладбище, где ситуация контролируется системами видеонаблюдения, где есть осветительные приборы и устройства, выполняющие либо функцию звукового оповещения, либо контроля движения, пишет «Форпост».

Там также появилась скульптурная композиция: памятник, а над ним арка, где написана цитата из Евангелия от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Издание подмечает, что за территорией особо присматривают: земля у высаженных хвойных деревьев влажная, а надгробный памятник кто-то регулярно протирает от пыли.

Изначально место захоронения ЯНУКОВИЧА-младшего обустраивалось как один из самых закрытый на территории кладбища объектов. Оно находится на изолированной территории за высоким забором, который ограждает территорию церковного кладбища. Там можно найти памятники людям, известным в Севастополе в конце 90-х, памятник двум подполковникам спецназа ФСБ, погибшим несколько месяцев назад в ходе операции в Дагестане, и другие.

Напомним, что Виктор ЯНУКОВИЧ-младший погиб в марте 2015 года на озере Байкал – автомобиль с ним и еще пятью пассажирами провалился под лед. Выжили все, кроме сына экс-президента. Хоронить ЯНУКОВИЧА было решено в Севастополе, куда тело привезли чартерным рейсом.