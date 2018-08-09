Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество

15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время

9 августа 2018, 16:22 [«Аргументы Недели. Кубань», Марина ТРОНЕВСКАЯ ]

15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время

Масштабные строительные проекты, счастливые семьи и признание на федеральном уровне. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» была основана в 2003 году в Ставрополе и вскоре громко заявила о себе на юге страны. Ее руководителем является Юрий Иванов — почетный строитель России, профессионал с большим опытом и мудрый руководитель.

Сегодня «ЮгСтройИнвест» возводит микрорайоны в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. За 15 лет возведено более 2800000 кв. м жилья, построен 131 дом, восемь детских садов и две школы. Одна из них, в районе «Губернский» столицы Кубани, уже 1 сентября откроет свои двери. Вы видите ее на фото, и, кажется, вы согласитесь с тем, что и взрослые, и дети с удовольствием будут ходить в такую школу — учить и учиться. А это значит, в городе станет больше счастливых людей. Вот что такое труд строителей!

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» обладает собственными производственными мощностями: цехами по производству окон и пенопласта, проектным институтом, РБУ и автопарком строительной техники. Всё это способствует тому, что «ЮгСтройИнвест» успешно решает поставленные задачи точно в срок, а зачастую с его опережением.

Благодаря концепции комплексной застройки и социальной ответственности компании в каждом микрорайоне «ЮгСтройИнвест» возводит одновременно с домами инфраструктуру для комфортной жизни.

В Краснодаре, в микрорайонах «Губернский» и «Панорама», с первыми домами начали строиться детские сады, построена общеобразовательная школа на 1550 мест. Уже 1 сентября в микрорайоне «Губернский» она распахнет свои двери для юных краснодарцев. Глаза радуют своей красотой ухоженные аллеи с озеленением, арт-объектами и фонтаном.

Традиционно особое внимание компания уделяет развитию спорта и здоровому образу жизни. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» первой на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стала возводить спортивные комплексы в своих микрорайонах. В шаговой доступности от дома предусмотрены крытые тренажерные залы с боксерским рингом, футбольные стадионы, теннисные корты, беговые дорожки, современные воркаут-площадки и роллердромы, которые отвечают международным стандартам.

Подобный комплексный подход отличает «ЮгСтройИнвест» среди других застройщиков. Группа компаний успешно воплощает его в жилых комплексах «Солнечный круг» и «Российский» (Ставрополь) и микрорайонах «Перспективный» (Ставрополь), «Панорама» (Краснодар), «Губернский» (Краснодар), «Красный Аксай» (Ростов-на-Дону). На территории каждого из этих жилых комплексов предусмотрены детские сады, школы, спортивные объекты, аллеи, беседки для барбекю и детские игровые площадки.

Ответственная работа и высокое качества строительства группой компаний «ЮгСтройИнвест» отмечены целым рядом наград федерального уровня: дипломом победителя Всероссийского конкурса «Сделано в России», всероссийской премией «Лидер года», золотым знаком «Надежный застройщик России» и другими. В настоящее время ГК «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков России.

В декабре этого года компания введет в эксплуатацию трехмиллионный квадратный метр.

Но главным достижением для группы компаний являются счастливые жители. Микрорайоны ГК «ЮгСтройИнвест» уже выбрало более 139 тысяч семей, что подтверждает бессменный слоган компании: «Нас рекомендуют друзьям!».

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

ОБД не сдает позиций

ОБД не сдает позиций 16:36

Сегодня ЗАО «ОБД» по-прежнему задает тон в объемно-блочном домостроении: ежедневно с конвейера завода выпускается 48 блок-комнат. Свыше 180 тысяч квадратных метров в год — таков вклад предприятия в строительство жилья на территории Краснодарского края. >>
Мечты становятся реальностью

Мечты становятся реальностью 16:33

Строители, в отличие от людей других профессий, измеряют время в особых единицах — квадратных метрах и сданных объектах. >>
В домах ЮРСКомпании красота и комфорт

В домах ЮРСКомпании красота и комфорт 16:31

Южная региональная строительная компания за пятнадцать лет деятельности ни разу не подвела своих дольщиков. Даже в трудные времена, когда многие компании вынуждены были приостановить работу, ЮРСК строила, сдавая объекты в срок, а чаще — даже раньше. >>
«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края

«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края 16:29

ООО «СоюзДонСтрой» уже более десяти лет является практически единственной организацией в Южном федеральном округе, которой доверяются проекты любой сложности, в том числе и масштабные. >>
Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов

Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов 16:26

Глава «НСИ-Юг» Геннадий Ушаков о высоте потолков, инженерных кадрах и формуле лидерства на рынке. >>
В строительстве — время перемен

В строительстве — время перемен 16:24

Миллионы квадратных метров жилья, школы, больницы, детские сады — строительный комплекс Кубани постоянно принимает новые вызовы и многие годы остается на лидирующих позициях. >>

//Новости МирТесен



15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время

15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время 16:22

Масштабные строительные проекты, счастливые семьи и признание на федеральном уровне. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» была основана в 2003 году в Ставрополе и вскоре громко заявила о себе на юге страны. Ее руководителем является Юрий Иванов — почетный строитель России, профессионал с большим опытом и мудрый руководитель. >>
Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет

Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет 09:16

В Туапсе против командира батальона патрульно-постовой службы возбуждено уголовное дело за организацию превышения должностных полномочий. Пострадавшей стороной и основными свидетелями выступают граждане, которых он задержал за шантаж и вымогательство 200 тысяч рублей у его подчиненных. >>
Кто остановит криминал в Кущевке?

Кто остановит криминал в Кущевке? 09:14

Конфликт, едва не доведенный до стадии физического противостояния, разрешен. Но есть ли гарантия, что он не повторится? >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 09:11

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. >>
На личном контроле

На личном контроле 09:09

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел в Краснодаре личный прием граждан.По итогам рассмотрения обращений жителей заместитель главы региона дал ряд поручений органам исполнительной власти края. >>
Если верить в мечту

Если верить в мечту 09:08

В образовательном центре «Сириус» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с кубанскими школьниками — победителями и призерами научных, творческих олимпиад и соревнований. >>

//Новости Redtram

Проблемам ОМС — особое внимание

Проблемам ОМС — особое внимание 09:07

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав граждан в сфере ОМС. >>
Банкротство длиной шесть лет

Банкротство длиной шесть лет 09:06

В 2012 году в Юридическую компанию «Золотое правило» обратилось ООО «Вента», которое длительное время было одним из крупных предприятий Краснодара в области строительства, однако неожиданно оказалось в непростой ситуации. >>
Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков

Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков 09:04

Сейчас, во время развитых информационных технологий, взаимоотношения между контрагентами также перешли на новый уровень. Все чаще бизнесмены стали заключать договоры посредством обмена сканированными копиями по электронной почте, делая соответствующую оговорку в договоре. >>

//Новости ADWILE

Самостоятельная работа над ошибками

Самостоятельная работа над ошибками 09:02

Судье Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону придется принять решение, противоположное тому, что было вынесено этой инстанцией ранее. >>
Повысить финансовую грамотность

Повысить финансовую грамотность 09:00

В Краснодаре начальник Управления региональной безопасности Николай Колганов провел совещание рабочей группы, на котором обсудили вопросы борьбы с недобросовестными финансовыми организациями. В мероприятии также приняли участие представители исполнительных органов власти, Южного ГУ Банка России, правоохранители и члены инициативных групп пострадавших от финансовых пирамид. >>
На постоянном контроле руководства края

На постоянном контроле руководства края 08:59

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского прошло совещание, на котором обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону. >>
Приоритетные направления в работе

Приоритетные направления в работе 08:57

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел планерное совещание, на котором обсудили реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства. >>
Ломать нельзя оставить

Ломать нельзя оставить 02.08 09:38

В Анапе готовится к сносу дом, в котором живет мать с сыном и малолетней дочерью. Таким образом, решение суда нарушает конституционные права всей семьи и маленькой девочки в частности. >>
Перехожу на прием!

Перехожу на прием! 02.08 09:33

Завершается вступительная кампания в вузы Кубани: совсем скоро будут опубликованы последние списки зачисленных абитуриентов, которые в сентябре с полным правом смогут назвать себя студентами. >>

//Новости партнеров

В зоне пристального внимания

В зоне пристального внимания 02.08 09:30

Под председательством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в заседании приняли представители регионального ГО и ЧС, профильных министерств социальной сферы, специалисты муниципалитетов. >>
Конструктивное взаимодействие

Конструктивное взаимодействие 02.08 09:28

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским, на которой главе региона был представлен новый начальник Южного главного управления Банка России Евгений Эберенц. >>
Уверенный рост экономики

Уверенный рост экономики 02.08 09:26

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края за первое полугодие 2018 года. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов. >>
Прогноз — благоприятный

Прогноз — благоприятный 02.08 09:25

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание с главами муниципальных образований по вопросу наполнения бюджета региона и обеспечения снижения задолженности по арендной плате за землю. >>
Вчера курсант — сегодня лейтенант

Вчера курсант — сегодня лейтенант 02.08 09:23

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский поздравил выпускников Университета МВД с окончанием учебы. >>
Главная ярмарка

Главная ярмарка 02.08 09:21

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что в этом году со стороны фермеров большой спрос на участие в «Кубанской ярмарке»: заявки подало уже более восьмисот аграриев. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры