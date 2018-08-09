15 лет «ЮгСтройИнвест» строит, опережая время

Масштабные строительные проекты, счастливые семьи и признание на федеральном уровне. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» была основана в 2003 году в Ставрополе и вскоре громко заявила о себе на юге страны. Ее руководителем является Юрий Иванов — почетный строитель России, профессионал с большим опытом и мудрый руководитель.

Сегодня «ЮгСтройИнвест» возводит микрорайоны в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. За 15 лет возведено более 2800000 кв. м жилья, построен 131 дом, восемь детских садов и две школы. Одна из них, в районе «Губернский» столицы Кубани, уже 1 сентября откроет свои двери. Вы видите ее на фото, и, кажется, вы согласитесь с тем, что и взрослые, и дети с удовольствием будут ходить в такую школу — учить и учиться. А это значит, в городе станет больше счастливых людей. Вот что такое труд строителей!

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» обладает собственными производственными мощностями: цехами по производству окон и пенопласта, проектным институтом, РБУ и автопарком строительной техники. Всё это способствует тому, что «ЮгСтройИнвест» успешно решает поставленные задачи точно в срок, а зачастую с его опережением.

Благодаря концепции комплексной застройки и социальной ответственности компании в каждом микрорайоне «ЮгСтройИнвест» возводит одновременно с домами инфраструктуру для комфортной жизни.

В Краснодаре, в микрорайонах «Губернский» и «Панорама», с первыми домами начали строиться детские сады, построена общеобразовательная школа на 1550 мест. Уже 1 сентября в микрорайоне «Губернский» она распахнет свои двери для юных краснодарцев. Глаза радуют своей красотой ухоженные аллеи с озеленением, арт-объектами и фонтаном.

Традиционно особое внимание компания уделяет развитию спорта и здоровому образу жизни. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» первой на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стала возводить спортивные комплексы в своих микрорайонах. В шаговой доступности от дома предусмотрены крытые тренажерные залы с боксерским рингом, футбольные стадионы, теннисные корты, беговые дорожки, современные воркаут-площадки и роллердромы, которые отвечают международным стандартам.

Подобный комплексный подход отличает «ЮгСтройИнвест» среди других застройщиков. Группа компаний успешно воплощает его в жилых комплексах «Солнечный круг» и «Российский» (Ставрополь) и микрорайонах «Перспективный» (Ставрополь), «Панорама» (Краснодар), «Губернский» (Краснодар), «Красный Аксай» (Ростов-на-Дону). На территории каждого из этих жилых комплексов предусмотрены детские сады, школы, спортивные объекты, аллеи, беседки для барбекю и детские игровые площадки.

Ответственная работа и высокое качества строительства группой компаний «ЮгСтройИнвест» отмечены целым рядом наград федерального уровня: дипломом победителя Всероссийского конкурса «Сделано в России», всероссийской премией «Лидер года», золотым знаком «Надежный застройщик России» и другими. В настоящее время ГК «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков России.

В декабре этого года компания введет в эксплуатацию трехмиллионный квадратный метр.

Но главным достижением для группы компаний являются счастливые жители. Микрорайоны ГК «ЮгСтройИнвест» уже выбрало более 139 тысяч семей, что подтверждает бессменный слоган компании: «Нас рекомендуют друзьям!».