Под бизнес готовят 24 торговых места в парке «Кузьминки-Люблино»

Как сообщают эксперты, 24 торговых места на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» реализуют на аукционах Единой торговой площадки Москвы 22 августа 2018 года.

Площадь нестационарных объектов под «Общепит» начинается от 15 до 250 квадратных метров, павильонов «Прокат» – от 20 до 77 квадратных метров. Самый удачный лот «Зрелищно-развлекательные услуги» имеет площадь 5 квадратных метров, как пишет НСН.