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Николай Цуканов: конгресс-холл будет готов точно в срок
9 августа 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов вместе с главой региона Борисом Дубровским осмотрели строящиеся объекты для предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. Как заявил высокопоставленный чиновник, основное здание – конгресс-холл «Таганай» - будет готов точно в срок, подрядчик полностью укладывается в график работы.
Кроме конгресс-холла гостю показали строящийся аэропорт. Николай Цуканов разграничил зоны ответственности:
- Взлетно-посадочная полоса –зона ответственности Минтранса России, а сам аэропорт и его инфраструктура – инвестора, - уточнил полпред. – Еще один вопрос касается международного сектора. Ответственные определены, есть четкое понимание – глава региона эти вопросы контролирует. Сегодня я это увидел и услышал.
Борис Дубровский подчеркнул важность поддержки полпреда и добавил, что в его присутствии удалось согласовать ряд вопросов с федеральными ведомствами.
- Сегодня представители федеральных органов четко дали ответы, которые мы долго от них не могли получить, - добавил губернатор. - Опыт Николая Николаевича очень большой, он развивал территорию, знает сложности, осознает важность поддержки вышестоящих руководителей. Уверен, что вместе у нас все получится.
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