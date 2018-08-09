Эксперт ОЭСР высоко оценил качество московской системы образования

Андреас Шляйхер, директор по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), дал высокую оценку качеству московской системы образования и назвал ее одним из мировых лидеров. С соответствующим заявлением Шляйхер выступил после беседы с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Встреча эксперта ОЭСР и градоначальника состоялась накануне. Шляйхер обсудил с Собяниным факторы высоких образовательных результатов учащихся московских школ.

Представитель международной организации отметил, что всегда был заинтересован в системе образования Москвы, которая сегодня находится на ведущих позициях в мире. Также Андреас Шляйхер признался, что общение с Сергеем Собяниным подействовало на него вдохновляюще. По словам эксперта, столичный градоначальник является настоящим системным лидером, который хорошо разбирается в особенностях образования и знает, как оно должно развиваться. Шляйхер высоко оценил инициативу мэра по стимулированию директоров школ и его работу с менеджментом учебных заведений.

Проведенное в 2016 году исследование по стандартам PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) продемонстрировало, что по уровню читательской и математической грамотности система образования Москвы входит в шестерку лучших образовательных систем мира. Обеспечить высокое качество школьного образования в столице позволил ряд факторов. Среди них введение системы финансирования школ по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся; комплексная интеграция общего, дополнительного и профессионального образования; система независимой диагностики качества образования.