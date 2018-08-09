«МРСК Урала» сохранили для южноуральцев сервисы оплаты за электричество

В первых числах августа работники ОАО «МРСК Урала» выслали южноуральцам квитанции за июль 2018 года, сейчас уже идет прием платежей от населения. Для удобства потребителей энергетики сохранили привычные способы оплаты, заключив договоры с агентами по приёму платежей на территории Южного Урала: ПАО «Челябинвестбанк» (система «Город»), ПАО «Челиндбанк», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».

Все нужные сервисы сохранены:

• пункты приема платежей системы «Город» (без квитанции оплату принут по названию услуги «ОАО МРСК Урала - за электроэнергию»);

• офисы и терминалы ПАО «Челиндбанк»;

• офисы и терминалы ПАО «Сбербанк России»;

• почта во всех населенных пунктах региона (ФГУП «Почта России»).

У тех, кто владеет картами Сбербанка, можно настроить Автоплатеж или оплатить электроэнернию в Онлайн-приложении или интернет-банке. Все номера лицевых счетов остались прежними, однако оплату нужно производить только по реквидитам МРСК Урала.

Передать показания счетчиков можно

• при оплате в вышеназванные организации;

• по бесплатному телефону 8-800-1000-172;

• на официальном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru

• в расчётных центрах компании.