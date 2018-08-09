Дело возбуждено против руководства детсада, в котором связывали детей

В Астрахани следователи провели доследственную проверку по сообщению СМИ о том, что в одном из частных детских садов детей связывают пеленками. По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководства частного детсада по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".

Видеозапись, которую в детсаду сделала местная жительница, попала в сети 7 августа. Но видео отчетливо видно, что воспитанники детсада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками.

По версии следствия, частный детсад организовали супруги - индивидуальные предприниматели. Основным видом деятельности их ИП является дошкольное и начальное образование. Следствие установило, что воспитателей в детсаду не хватало.

Подозреваемые, не имея квалифицированного персонала: воспитателей, нянь и поваров, заключали с родителям малышей договоры на оказание услуг няни. Она обещали родителям следующие услуги по уходу за ребенком: соблюдение режима дня, кормление ребенка, прогулка, сон, уход и присмотр. Ежемесячная плата - 3500 рублей.

Подозреваемые, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно с воспитателями и нянями связывали малышей простынями по рукам и ногам.

По данным СКР, в ходе расследования дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.