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Росгвардия назвала имена погибших в горах КБР на учениях бойцов
9 августа 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Росгвардия назвала имена четверых бойцов, которые погибли в результате схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Погиб 37-летний старший прапорщик Евгений Когут.
Старший инструктор по альпинизму инструкторско-методической группы архангельского отряда спецназа Северо-Западного округа войск национальной гвардии, инструктор-методист по альпинизму 3 категории Евгений Когут был мастером спорта России по альпинизму. У него остались жена и две дочери, 15 и 10 лет. Погиб прапорщик Александр Пекарь,- сообщает РИА Новости.
Ему было 35 лет. Пекарь служил в должности старшего инструктора инструкторско-методической группы армавирского отряда спецназа Южного округа войск нацгвардии. Участвовал в выполнении боевых задач в горной местности. У Александра остались жена и двое маленьких сыновей, младший родился в этом году.
Погиб 37-летний сержант Вадим Арысланов. Арысланов - разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, являлся инструктором горной подготовки, кандидатом в мастера спорта России по альпинизму. Арысланов — кавалер ордена Мужества, неоднократно принимал участие в ликвидации бандформирований в горной местности Северо-Кавказского региона. Он не успел жениться.
Погиб 30-летний прапорщик Памир Сеитов. Сеитов - инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии. Он также неоднократно выполнял боевые задачи в горной местности, удостоен наград. У Сеитова остались жена и годовалый сын.
Бойца Росгвардии погибли в среду, 8 агвуста, в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.
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