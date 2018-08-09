//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная Регина Тодоренко показала животик в бикини
- Меладзе попал в "черный список" Евросоюза
- "Татушка" Юля Волкова вышла замуж за иностранца
- Алену Водонаеву возмутили измены мужа Ани Лорак
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Николай Цуканов обсудил с губернатором Южного Урала экологию региона
9 августа 2018, 13:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и глава Южного Урала Борис Дубровский вчера, 8 августа, обсудили комплекс мер для улучшения экологии региона. Во время экскурсии на ЧМК полпред отметил, что с одной стороны это современное высокотехнологичное производство, с другой – есть проблемы влияния на экологию города.
- Необходимо разработать программу, исполняя поручение президента РФ, - подчеркнул Николай Цуканов. - Есть понимание, как воздействует на экологию региона промышленность, городской транспорт, очистные сооружения.
Губернатор рассказал полпреду о поэтапной системной работе в этом направлении.
- В каждом южноуральском городе, где есть производство, у нас сформирована программа, «дорожная карта», - отметил глава региона. - Магнитогорск и Челябинск обозначены в Указе Президента России как территории, где надо навести порядок, с точки зрения экологической обстановки. Сейчас мы представили свою программу, которая соответствует последним «майским указам», и активно ее защищаем.
Добавим, что на ЧМК полпред лично увидел, как изготавливаются стометровые рельсы и как они проходят закалку в растворе полимера, что дает им лучшие характеристики по прочности и износостойкости. Кроме того, специалисты комбината напомнили, что в данный момент уже исполняется собственная экопрограмма, а также начал экоаудит, благодаря которому завод получит дополнительные рекомендации по улучшению экосоставляющей производства.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Николай Цуканов обсудил с губернатором Южного Урала экологию региона 13:06
Быстрые каши и роботов-медиков будут производить на Южном Урале 12:58
Второй сезон «Школы Бизнеса» стартовал в Челябинске 08.08 20:50
Общественная палата России: Олег Дубровин может совмещать две должности 08.08 11:37
Предложения южноуральцев учтут при совершенствовании пенсионной системы 08.08 11:08
//Новости МирТесен
Жены террористов не могут вернуться в Россию 08.08 10:52
«Челябэнерго» обезопасили школьников и бобров 07.08 14:53
На Южном Урале всех приглашают на банную неделю 07.08 09:20
//Новости Гнездо.ру
Курчатовский район начинает отмечать 33-й день рождения 06.08 19:48
Глава Южного Урала определил новые приоритетные проекты развития региона 06.08 12:44
Борис Дубровский уволил Антона Бахаева в связи с утратой доверия 06.08 11:49
//Новости Redtram
Челябинские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP 06.08 10:48
Выпускник 31 лицея получил 100 тысяч от главы Челябинска за победу на олимпиаде 06.08 10:44
Выйти замуж за иностранца 06.08 09:43
//Новости ADWILE
Алексей Евченко выходит на ринг 03.08 14:18
Жены террористов не могут вернуться в Россию 03.08 12:06
Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка 03.08 08:48
Борис Дубровский предложил проводить Всероссийский день поля на Урале 02.08 14:52
Чистая прибыль компании Tele2 во 2 квартале достигла 1 миллиарда рублей 02.08 11:55
Участники слёта Всероссийского общества инвалидов УрФО стали пиарщиками 02.08 09:28
//Новости партнеров
Квитанции за электричество южноуральцы получат до 10 августа 02.08 08:09
Магнитогорские спасатели вытащили обессилевшего малыша из воды 02.08 07:49
На Южном Урале бесплатно раздадут землю: новый список участников 01.08 15:42
Началась подготовка кубку Губернатора Челябинской области по хоккею 01.08 15:41
В Челябинске пройдет восьмой ИТ-форум 31.07 14:17