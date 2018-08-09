Николай Цуканов обсудил с губернатором Южного Урала экологию региона

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и глава Южного Урала Борис Дубровский вчера, 8 августа, обсудили комплекс мер для улучшения экологии региона. Во время экскурсии на ЧМК полпред отметил, что с одной стороны это современное высокотехнологичное производство, с другой – есть проблемы влияния на экологию города.

- Необходимо разработать программу, исполняя поручение президента РФ, - подчеркнул Николай Цуканов. - Есть понимание, как воздействует на экологию региона промышленность, городской транспорт, очистные сооружения.

Губернатор рассказал полпреду о поэтапной системной работе в этом направлении.

- В каждом южноуральском городе, где есть производство, у нас сформирована программа, «дорожная карта», - отметил глава региона. - Магнитогорск и Челябинск обозначены в Указе Президента России как территории, где надо навести порядок, с точки зрения экологической обстановки. Сейчас мы представили свою программу, которая соответствует последним «майским указам», и активно ее защищаем.

Добавим, что на ЧМК полпред лично увидел, как изготавливаются стометровые рельсы и как они проходят закалку в растворе полимера, что дает им лучшие характеристики по прочности и износостойкости. Кроме того, специалисты комбината напомнили, что в данный момент уже исполняется собственная экопрограмма, а также начал экоаудит, благодаря которому завод получит дополнительные рекомендации по улучшению экосоставляющей производства.