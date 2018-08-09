Ученые предупредили о серьезной опасности мобильных телефонов для зрения
9 августа 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые предупредили о серьезной опасности мобильных телефонов для зрения, человек даже может ослепнуть. Ученые Университета Толидо (США) провели исследования влияния воздействие света в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра на клетки сетчатки глаза.
Исследователи выявили, что голубой свет от экрана смартфона приводит к формированию токсичного химического вещества в организме. При воздействии света от гаджета происходит образование скрученной формы ретинала — производного витамина А, который становится опасным. Как объяснили ученые, неспособность организма самостоятельно справиться с токсичным веществом приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, что приводит к повышению уровня кальция, после чего клетки меняют форму и гибнут. Из-за процесса наступает дегенерация желтого пятна, которая снижает остроту зрения и постепенно приводит к слепоте, - сообщает РИА Новости.
Ученые советуют по возможности как можно реже пользоваться смартфонами и менять настройки экрана, включать более "теплый" свет.
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