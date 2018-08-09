Сегодня православные чтут память Пантелеймона целителя

Сегодня, 9 августа, русская православная церковь чтит память святого великомученика и целителя Пантелеимона, покровителя врачей и воинов. К нему обращаются за исцелением от немощей телесных и духовных.

Он родился в Никодимии в знатной семье. Отец его был язычником, а мать христианкой. Первое, языческое имя – Пантолеон, означающее «лев во всем». Мальчик получил языческое образование, затем обучался у известного в то время врача целительскому искусству. Согласно житию святого, он уверовал в Бога после того, как увидел ребенка, умершего на его глазах от укуса ядовитой змеи. Молитвой к Иисусу Христу молодой лекарь воскресил погибшего мальчика. После этого он принял крещение и получил имя Пантелеимон, означающее «всемилостивый».

Пантелеимон исцелил многих больных молитвой. Он погиб мученической смертью, когда врачи, оставшиеся без заработка из-за его чудесных исцелений, написали донос императору. Частички мощей святого хранятся в разных храмах и монастырях России.

Святой целитель и великомученик Пантелеимон считается покровителем врачей и воинов, поскольку воины чаще других людей получают раны и нуждаются в целительской помощи. К нему обращаются с просьбами об исцелении не только телесных, но и духовных немощей, сообщает «Календарь».