Под Мурманском со дна озера подняли уникальный одноместный штурмовик Ил-2

В Мурманской области со дна озера подняли легендарный одноместный штурмовик Ил-2. После реставрации он станет единственным в мире летающим экземпляром первой модификации этого самолета.

После подъема со дна озера в Мурманской области, где подбитый самолет затонул в августе 1943 года, он будет доставлен в Новосибирск. Там его отреставрируют до летного состояния. Этот штурмовик станет единственным в мире летающим экземпляром самой первой, одноместной, модификации легендарного самолета Ил-2.

Этот самолет был подбит 22 августа 1943 года в Мурманской области. Летавший на нем капитан Александр Каличев сумел посадить штурмовик на поверхность озера. летчику удалось выбраться и вернуться к своим, а самолет затонул на глубине 10-11 метров.

После завершения реставрационных работ уникальный экземпляр легендарного самолета будет принимать участие в авиашоу и авиасалонах. Уже получены приглашения из многих стран, сообщает РИА Новости.