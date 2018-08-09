Жители Омска на Дне города «опробовали» виселицу

Жителям Омска на Дне города дали «примерить» виселицу. Об этом сообщают местные паблики в социальной сети «ВКонтакте».

Виселица была установлена на набережной в Омской крепости. Сфотографироваться в образе повешенного мог любой желающий.

В администрации Омска объяснили, что приспособление для приведения в исполнение смертной казни поставили организаторы военно-исторического фестиваля «Служилые люди Сибири», на котором воссоздали петровскую эпоху. Вице-мэр Елена Шипилова пообещала предупредить реконструкторов на будущее, чтобы «они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации».

Новость о появлении в Омске виселицы стала предметом шуток в соцсетях. «Не кисни, на Дне города зависни», - прокомментировал фото с приспособлением один из пользователей.