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Жители Омска на Дне города «опробовали» виселицу
9 августа 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Жителям Омска на Дне города дали «примерить» виселицу. Об этом сообщают местные паблики в социальной сети «ВКонтакте».
Виселица была установлена на набережной в Омской крепости. Сфотографироваться в образе повешенного мог любой желающий.
В администрации Омска объяснили, что приспособление для приведения в исполнение смертной казни поставили организаторы военно-исторического фестиваля «Служилые люди Сибири», на котором воссоздали петровскую эпоху. Вице-мэр Елена Шипилова пообещала предупредить реконструкторов на будущее, чтобы «они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации».
Новость о появлении в Омске виселицы стала предметом шуток в соцсетях. «Не кисни, на Дне города зависни», - прокомментировал фото с приспособлением один из пользователей.
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