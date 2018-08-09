Украинские военные обстреляли села из минометов и бронетехники

За прошедшие сутки с позиций вооруженных сил Украины было произведено шесть обстрелов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Огонь из минометов украинская армия вела по Васильевке. По этому селу сначала со стороны Каменки, потом от Новоселовки (оба населенных пунктов находятся под контролем вооруженных сил Украины) были выпущены мины калибра. Лишь по счастливой случайности от разрывов никто не пострадал.

Около половины четвертого дня накануне также была обстреляна Старомихайловка. Она часто фигурирует в сводках. Вчера по этому пригороду Донецка стреляли из БМП-1.

На юге Донецкой народной республики плотному обстрелу подверглось село Коминтерново. Украинская сторона забросала населенный пункт противотанковыми гранатами. Наблюдатели зафиксировали четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, десять выстрелов из РПГ. Кроме того, в районе села с украинской стороны прилетели шесть гранат, выпущенных из автоматического гранатомета.