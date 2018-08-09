Хочешь получить льготное лекарство - учи формулы

К льготным препаратам сегодня относится почти 700 тысяч наименований, которые можно получить в специальных аптеках по всему Крыму, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как рассказал на пресс-конференции в Симферополе министр здравоохранения РК Александр ГОЛЕНКО, проблемы с нехваткой лекарств сегодня республика не испытывает. Наоборот, Крым закупает все необходимое с запасом, передает корреспондент «Аргументов недели — Крым».

Проблема состоит в том, что зачастую пациенты хотят получить лекарство по названию, а необходимо называть химическую непатентованую форму. Уточнить название препарата можно у врача, либо обратиться на «горячую линию» Минздрава.