Пророчество древних индейцев о «встрече» Земли и Нибиру обнародовали СМИ

Специалисты раскрыли предсказание древних индейцев о «встрече» Земли и планеты Нибиру. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

Как пишет сайт vistanews.ru, в пророчестве говорится, что о приближении Нибиру возвестит слышимый отовсюду «стон Земли». Его породит резкая смена геомагнитных полюсов с последующим сдвигом коры. Кроме того, перед «свиданием» двух небесных тел Земля на три дня погрузится в темноту.

В далеком прошлом планеты уже сближались друг с другом, утверждается в процитированном материале. Данное событие спровоцировало на Земле масштабные бури и ураганы, ее ось сместилась, а вращение замедлилось.

Ранее сообщалось, что в интернете назвали новую дату конца света. Возможные свидетельства приближения апокалипсиса назвал американский геолог Итан Троубридж.