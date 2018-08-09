Украинские пограничники бросили людей под обстрелом

Украинские пограничники не пустили в укрытие следовавших в ДНР водителей в момент обстрела на пограничном пункте пропуска «Майорское».

Обстрел начался рано утром. В это время на украинской стороне в районе пункта въезда-выезда «Майорское» скопилось несколько десятков машин. Из-за начавшегося обстрела пограничники закрыли границу со своей стороны.

«В 06.25 час. из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ «Майорское». Объявлен режим «Красный». Пропуск граждан временно приостановлен», — сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (так называется украинская структура, которая ведет войну с Донецкой народной республикой).

Утром на КПП «Майорское» стояли 50 машин, которые направлялись в сторону ДНР. Эту информацию сообщила пресс-служба пограничной службы Украины. Там подтвердили информацию о закрытии пункта пропуска.

Водителям пришлось рисковать жизнью. Очередь они не бросали. В момент обстрела, люди терпеливо ждали, когда все закончится. По словам тех, кто пересекал границу в этом районе, единственное укрытие, которое есть там, находится непосредственно на самом КПП «Майорское». Если пограничники закрывают границу, люди никуда не разъезжаются. Прятаться они вынуждены за своими автомобилями.