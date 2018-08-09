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В День города в Москве сыграют почти две тысячи свадеб
9 августа 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В нынешнем году в День города в московских ЗАГСах и дворцах бракосочетаний знаменитый свадебный марш Мендельсона прозвучит более 1800 раз. Эта дата стала самой популярной для московских молодоженов.
В День города 7-8 сентября в московских ЗАГСах и дворцах бракосочетаний появится более 1800 новых семей. По этому случаю для столичных молодоженов подготовлена новая программа. Кроме традиционного марша Мендельсона, для них будет звучать еще и гимн Москвы.
Самая популярная дата для проведения свадеб – День города. На втором месте – Красная Горка, в эти дни (13-14 апреля) состоялось 1344 бракосочетания. На третьем месте – День семьи, любви и верности, в этот день кольцами обменялось более тысячи пар, сообщает М24.
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