На Урале из-за непогоды сегодня задерживают авиарейсы

На Урале в четверг, 9 августа, утром из-за непогоды задержаны вылеты нескольких авиарейсов. В Екатеринбурге аэропорт "Кольцово" почти вообще не принимал рейсов из-за сильного тумана.

Согласно данным онлайн-табло, рейс из Екатеринбурга до Челябинска задержан на два часа: с 07:00 он перенесен на 09:00 в связи с метеоусловиями, - сообщает URA.RU. Был перенесен рейс из уральской столицы в Москву, перенесены на позднее время вылеты в Краснодар и Санкт-Петербург.

Четыре рейса не смогли приземлиться в Челябинске, использовали аэропорт "Кольцово" в качестве запасного.

МЧС Челябинской области ранее предупреждало, что ночью и днем 9 августа в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный. Возможно усиление ветра до 25 м/с.