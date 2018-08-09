Известный рэпер на Porsche насмерть сбил пешехода в Петербурге

Рэпер Артем Бриус, выступающий под псевдонимом Brius, находясь за рулем автомобиля Porsche сбил человека в ночь на 8 августа в Санкт-Петербурге. От полученных травм 45-летний мужчина скончался.

25-летний рэпер Brius за рулем Porsche в темное время суток ехал по Каменноостровскому проспекту и не заметил на дороге человека. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель Porsche не заметил человека.

Автомобиль Артема Бриуса совершил наезд на мужчину 1973 года рождения, в результате ДТП пешеход скончался, — сообщает РИА Новости. На место ДТП прибыли медики, но мужчину спасти не удалось.

Уточним, ДТП произошло в 00.20 возле дома №24 по Каменностровскому проспекту.

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП с участием красного автомобиля Porsche. Такой красный автомобиль часто появлялся на снимках в аккаунте соцсети "ВКонтакте" Артема Бриуса.

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ДТП в Петроградском районе.