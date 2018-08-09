Группа бойцов Росгвардии погибла в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии в Черкесском районе в среду, 8 августа, погибли четверо военнослужащих по контракту - росгардейцы-альпинисты. Руководство Росгвардии выразило соболезнования родственникам погибших военнослужащих и примет все необходимые меры по поддержке их семей.

Сегодня стало известно, что четверо бойцов Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины. Росгвардейцы принимали участие в плановых занятиях при восхождении на пятитысячник — пик Пушкина, - сообщает РИА Новости.

Согласно информации Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших росгвардейцев.

Вчера вечером источник ТАСС сообщил, что в районе между горами Дых-Тау и пиком Пушкина на леднике Межерги на высоте более 4000 метров с горы сорвались четыре человека в связке, все погибли.