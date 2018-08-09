Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей сегодня

Сегодня в столичном регионе будет тепло и солнечно, но приближение осени уже начинает ощущаться, сообщили синоптики. Днем термометры покажут до +25 градусов, а ночью температура упадет до +14.

Сегодня, 9 августа, в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью без осадков, сообщили в Гидрометцентре. Днем температура поднимется до +25 градусов. В ночь на 10 августа столбики термометров покажут около +14 градусов.

Сегодня будет дуть западный ветер, его скорость не превысит 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает повышаться, на сегодняшний день его значение достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики пояснили, что желтый уровень погодной опасности на сегодняшний день объявлен из-за риска возникновения пожаров в столичном регионе. К выходным температура вновь поднимется до тридцатиградусных отметок, передает М24.