Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей сегодня
9 августа 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в столичном регионе будет тепло и солнечно, но приближение осени уже начинает ощущаться, сообщили синоптики. Днем термометры покажут до +25 градусов, а ночью температура упадет до +14.
Сегодня, 9 августа, в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью без осадков, сообщили в Гидрометцентре. Днем температура поднимется до +25 градусов. В ночь на 10 августа столбики термометров покажут около +14 градусов.
Сегодня будет дуть западный ветер, его скорость не превысит 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает повышаться, на сегодняшний день его значение достигнет 756 миллиметров ртутного столба.
Синоптики пояснили, что желтый уровень погодной опасности на сегодняшний день объявлен из-за риска возникновения пожаров в столичном регионе. К выходным температура вновь поднимется до тридцатиградусных отметок, передает М24.
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