Мистика в Форосе: внезапно исчез пункт скорой помощи

Мэр Ялты Алексей ЧЕЛПАНОВ торжественно открыл в Форосе пункт скорой помощи, не работавший 27 лет. Через несколько дней исчезли не только машины «скорой», но и табличка, сообщают "Аргументы недели-Крым".

По словам мэра, долгожданный пункт скорой в Форосе удалось открыть на условиях государственно-частного партнерства. Частники выделили помещение, где будут работать водители, фельдшера и врачи, пишут «Примечания». Такой пункт облегчил бы жизнь многим местным жителям.

Однако, после торжественного открытия машины пропали, как и сам пункт помощи. Шофер «скорой помощи» алупкинской подстанции Андрей ДУБРОВА рассказал, что медицинский пункт уже «открывали» подобным образом. Люди пытались обратиться туда за помощью, но им отказали.

Через два дня после открытия на главном входе осталась табличка «МФЦ» и график работы: раз в неделю, по средам. Внутри видны сложенные друг на друга парты, признаков регулярной работы нет. Положенных такому объекту бригад скорой помощи, водителей, технического персонала нет. Машин тоже нет. Спустя еще два дня табличка «Пункт базирования бригад скорой помощи «Форос» исчезла, никаких признаков возобновления работ замечено не было. В Минздраве на звонки журналистов никто не ответил.