Путин: космическая отрасль имеет стратегическое значение для России

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли. Вместе с новым руководством "Роскосмоса" и командующим Космическими войсками обсуждалась ситуация в космической отрасли.

По словам Путина, для России космическая отрасль имеет стратегическое значение. "Её уверенное, поступательное развитие необходимо для укрепления обороноспособности, национальной безопасности России, для повышения научного потенциала и создания инновационных производств", - пояснил российский лидер.

Президент отметил, что повышение финансовой устойчивости Роскосмоса, социальные гарантии и создание стимулов для притока молодых и талантливых кадров являются главными условиями для для развития российской ракетно‐космической отрасли, - сообщила пресс-служба Кремля.

Правительству и Роскосмосу дан целый ряд поручений. "Прежде всего имею в виду наращивание орбитальной группировки, создание носителя сверхтяжёлого класса, реализацию пилотируемой программы, завершение строительства космодрома Восточный", - заявил Путин.

"Ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособна", отметил президент.