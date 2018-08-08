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Путин: космическая отрасль имеет стратегическое значение для России
8 августа 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли. Вместе с новым руководством "Роскосмоса" и командующим Космическими войсками обсуждалась ситуация в космической отрасли.
По словам Путина, для России космическая отрасль имеет стратегическое значение. "Её уверенное, поступательное развитие необходимо для укрепления обороноспособности, национальной безопасности России, для повышения научного потенциала и создания инновационных производств", - пояснил российский лидер.
Президент отметил, что повышение финансовой устойчивости Роскосмоса, социальные гарантии и создание стимулов для притока молодых и талантливых кадров являются главными условиями для для развития российской ракетно‐космической отрасли, - сообщила пресс-служба Кремля.
Правительству и Роскосмосу дан целый ряд поручений. "Прежде всего имею в виду наращивание орбитальной группировки, создание носителя сверхтяжёлого класса, реализацию пилотируемой программы, завершение строительства космодрома Восточный", - заявил Путин.
"Ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособна", отметил президент.
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