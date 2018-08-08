В СЦКК разобрались, кто обстрелял Старомихайловку

Представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации провело разбирательство по факту обстрела поселка Старомихайловка. Он произошел накануне.

Накануне наблюдатели зафиксировали нарушение режима в районе населенного пункта Старомихайловка. Массированному обстрелу подверглись жилые дома, из них сразу девять получили различные повреждения. У одного дома загорелась крыша. У кого-то были повреждены кровля и дымоход, у кого-то просто кровля, у кого-то фасад или окна.

На место выехала специальная комиссия. Специалисты установили, что обстрел велся из БМП, крупнокалиберных пулеметов и автоматов со стороны населенного пункта Красногоровка. Он находится на подконтрольной вооруженным силам Украины территории.