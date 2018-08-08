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Детсад, в котором связывали детей, заинтересовал прокуратуру
8 августа 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Прокуратура проверяет один из частных детских садов в Астрахани, видеозапись связанных воспитанников которого попала в сети. На видео запечатлено, как малыши в тихий час лежат в кроватках валетом, а их руки связаны. Детей связывали пеленкой и делали большие узлы на ногах.
По данным представителей астраханской прокуратуры, с заявлением обратилась одна из родительниц, ребенок которой посещал ясельную группу этого детсада.
Видео записала няня. Наталья рассказала, что в первый рабочий день узнала о так называемой адаптации детей: их закрывали в комнате, где не было воспитателя. Женщину уволили сразу.
По словам няни, в комнате находилось не меньше 12 детей. Спать их укладывали по двое, валетом. И связывали пеленками. В комнате было душно, но сплит-системы не работали, открывали окна, сообщает Ридус.
Руководство частного детсада считает опубликованные кадры подставой конкурентов. По словам руководителя детсада «Полина» Игоря, у них самые низкие цены в городе, - передает телеканал «360». По его мнению, Наталья пришла специально к ним в садик, запеленала детей, сняла на видео и выложила запись в Интернет.
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