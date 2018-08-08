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ДТП с участием телеведущей Ангелины Вовк запечатлено на видео
8 августа 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
ДТП с участием знаменитой телеведущей Ангелины Вовк зафиксировано камерой наружного наблюдения.
Автомобиль, которым управляла Вовк, на повороте врезался в другой автомобиль. Телеведущая не пострадала.
На видео видно, как автомобиль под управлением телеведущей совершал поворот направо, но, не заметив пересекавшую перекресток слева от нее машину, Ангелина Вовк не сумела избежать столкновения с ней.
Телеведущая опубликовала в Инстаграм видео. "В этом ДТП никто не пострадал, повреждения у машин незначительные. Но меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным", - подписала видео Вовк.
По словам самой Вовк, автомобиль выскочил на светофоре совершенно неожиданно, буквально «из-за спины». Она рассказала телеканалу РЕН о разговоре с сотрудником ГИБДД, который долго не приезжал. Вовк говорит, что инспектор сначала выслушал ее, а потом водитель, который ее подрезал.
Согласно утверждению телеведущей, инспектор встал на сторону другого водителя, и ее это просто поразило, - сообщает ridus.ru.
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