Погибший в феврале прошлого года легендарный комбат Гиви может быть жив. Об этом корреспонденту АН рассказал боец одного из подразделений армии ДНР. Якобы он некоторое время назад вышел на контакт с героем Донецкой народной республики.

Скорее всего, это слух. Они всегда появляются в подобных случаях. Люди не верят, что герои погибают, поэтому в зоне вооруженного конфликта неизменно появляются слухи о том, что погибший жив.

«А хочешь удивиться? Найди в контакте страничку Михаила Толстых, и напиши ему», — посоветовал корреспонденту "АН" боец подразделения «Спарта», который знал Гиви.

После серии наводящих вопросов журналиста на фоне крайне удивленной и недоверчивой мимики, военнослужащий пояснил, что сам не верил, когда ему про это сказали. Он сам реагировал точно так же. Но потом написал Михаилу Толстых в социальных сетях.

Письмо некоторое время оставалось без ответа. Потом, по словам бойца «Спарты», ответ пришел. Якобы собеседник ответил, что он действительно легендарный Гиви, и он действительно жив.

Ответивший со страницы Михаила Толстых человек не стал пояснять где он сейчас находится, что на самом деле произошло 8 февраля 2017 года. Именно в этот день и погиб легендарный командир батальона «Сомали» в результате теракта.

Стоит отметить, что никакого другого подтверждения, кроме ответа в переписке, военнослужащий от собеседника не получил. Возможно страничка легендарного командира батальона «Сомали» была взломана хакерами. И теперь они ведут переписку от его имени.