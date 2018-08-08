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Пенсионерке с переломом ноги пришлось перемещаться в больнице на четвереньках
8 августа 2018, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
В травмпункты обращаются люди с травами: с переломами рук и ног. Пожилой женщине из Мордовии, обратившейся в травмпукт в Ковылкинской межрайонной больнице с переломом ноги, пришлось ползком на четвереньках спускаться с третьего этажа.
Травмпукт, в который обращаются пациенты с травмами, в том числе с переломами ног, находится на третьем этаже. Лифт в поликлинике не работает. Вот и спускалась 70-летняя Анна Кремлева со сломанной ногой по лестнице на четвереньках.
Пандусов и колясок в Ковылкинской межрайонной больнице тоже не оказалось.
Об инциденте дочь пенсионерки Ксения Кремлева написала в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Ковылкино», - сообщает ridus.ru. «Моя мама сломала ногу. Снимок сделали. На сломанную ногу врач категорически запретил наступать, поскольку суставы тоже не в порядке. Когда мы в поликлинике подошли к лифту, увидели вывеску: "Лифт не работает"», — написала Ксения.
По признанию девушки, мама плакала.
«Моя мама опустилась на колени и буквально ползком начала спускаться вниз, вытирая своими руками слезы с глаз… Такое вот издевательство! Я не жалуюсь, не прошу о помощи и тем более не виню врачей. Вопрос меня мучает один: мне придется сюда вернуться еще не раз с мамой. Когда же наконец-то заработает больничный лифт? Будут ли пандусы, коляски? Это очередное проявление равнодушного, бездушного отношения к людям. Так нельзя!», - переживает Ксения не только за свою маму, но и за других посетителей больницы.
Следственный комитет проверит информацию о том, что в одной из больниц Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось на четвереньках спускаться с 3-го этажа.
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