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Кадыров рассказал, почему чеченские дети самые здоровые в России
8 августа 2018, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал лидерство своей республики в рейтинге субъектов России с самыми здоровыми детьми. По словам политика, он данному результату совсем не удивлен.
По словам Кадырова, большое значение имеет пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. При этом в республике есть достаточно медучреждений, которые оборудованы новейшими медицинскими устройствами и очень профессиональным медперсоналом. Также в Чечне были открыты сотни спортшкол. Немаловажно влияние религии и минимальное употребление алкоголя в республике.
Кадыров опубликовал в соцсети фото и видео со своей тренировки.
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