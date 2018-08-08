Кадыров рассказал, почему чеченские дети самые здоровые в России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал лидерство своей республики в рейтинге субъектов России с самыми здоровыми детьми. По словам политика, он данному результату совсем не удивлен.

По словам Кадырова, большое значение имеет пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. При этом в республике есть достаточно медучреждений, которые оборудованы новейшими медицинскими устройствами и очень профессиональным медперсоналом. Также в Чечне были открыты сотни спортшкол. Немаловажно влияние религии и минимальное употребление алкоголя в республике.

Кадыров опубликовал в соцсети фото и видео со своей тренировки.