Видео: в Санкт-Петербурге из-за водостока пострадал ангел
8 августа 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
При монтаже водостока старинного дома на Ропшинской улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга рабочий просверлил живот ангелу. В сети появилось видео очевидцев.
Читательница одного из петербургских изданий рассказала, что вечером 6 августа проходила мимо дома и заметила двоих рабочих, которые меняли водосточную трубу, пытаясь таким образом закрепить ее у стены здания. Она же предоставила видеозапись произошедшего.
В Комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры прокомментировали, что данные работы не были согласованы с руководством. Чиновники пообещали возмущенным гражданам разобраться в ситуации.
Здание по этому адресу было построено в 1894 году, а реконструировано в 1913-м. В конце XIX века здесь располагался доходный дом. В социальных сетях видео вызвало бурю негодования. Жителей северной столицы привело в ужас такое варварское отношение к историческому наследию.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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