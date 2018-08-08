Видео: в Санкт-Петербурге из-за водостока пострадал ангел

При монтаже водостока старинного дома на Ропшинской улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга рабочий просверлил живот ангелу. В сети появилось видео очевидцев.

Читательница одного из петербургских изданий рассказала, что вечером 6 августа проходила мимо дома и заметила двоих рабочих, которые меняли водосточную трубу, пытаясь таким образом закрепить ее у стены здания. Она же предоставила видеозапись произошедшего.

В Комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры прокомментировали, что данные работы не были согласованы с руководством. Чиновники пообещали возмущенным гражданам разобраться в ситуации.

Здание по этому адресу было построено в 1894 году, а реконструировано в 1913-м. В конце XIX века здесь располагался доходный дом. В социальных сетях видео вызвало бурю негодования. Жителей северной столицы привело в ужас такое варварское отношение к историческому наследию.