Жириновский предложил отдать государству имущество Петросяна и Степаненко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изъять все спорное имущество разводящихся, в том числе семьи юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в доход государства. Степаненко о разводе с Петросяном: Всё будет по суду. Как суд скажет, так будет"

«Нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», - считает политик и добавляет, что такая мера вполне могла бы «остудить пыл супругов». По словам Жириновского, любой скандальный развод - фактор разжигания социальной ненависти.

Законодательную инициативу уже прорабатывают юристы, сообщил в своем telegram-канале лидер ЛДПР.

Всё совместно нажитое недвижимое имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовал суд. Бракоразводный процесс супругов, которые прожили в браке 30 лет, начал Хамовнический суд Москвы.