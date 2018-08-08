Жириновский предложил отдать государству имущество Петросяна и Степаненко
8 августа 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изъять все спорное имущество разводящихся, в том числе семьи юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в доход государства.
«Нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», - считает политик и добавляет, что такая мера вполне могла бы «остудить пыл супругов». По словам Жириновского, любой скандальный развод - фактор разжигания социальной ненависти.
Законодательную инициативу уже прорабатывают юристы, сообщил в своем telegram-канале лидер ЛДПР.
Всё совместно нажитое недвижимое имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовал суд. Бракоразводный процесс супругов, которые прожили в браке 30 лет, начал Хамовнический суд Москвы.
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