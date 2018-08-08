В Иркутске к апрелю показатели рождаемости были выше, чем смертности

Как отметили эксперты, по сравнению с этим же периодом 2017 года прирост увеличился на шесть человек, или 1,6%. Коэффициент естественного прироста увеличился с 2,3 до 2,4 человека на тысячу жителей.

Общий коэффициент рождаемости снизился с 14,2 до 13,6 человека на тысячу жителей, общий коэффициент смертности – с 11,9 до 11,2 человека на тысячу населения. Тенденция снижения рождаемости отмечена по всем регионам РФ и в целом по стране, говорится в отчёте, как сообщает Телеинформ.