Двое армейцев ВСУ подорвались под Донецком неподалеку от линии фронта. Об этом сообщил начальник пресс-службы вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

За последнюю неделю это уже второй случай подобных подрывов. В этот раз на растяжках подорвались двое рядовых. Они отправились стирать вещи в ручье, который протекает неподалеку от их позиций, и подорвались на растяжке. Украинские военные не заметили растяжку РГД-5, которая была установлена там.

Украинское командование отправило подорвавшихся в 61 госпиталь ВСУ. В штаб ушел доклад о ранении в результате обстрела, якобы осуществленного с позиций армии Донецкой народной республики.

Никакого обстрела не было. На самом деле, причиной стала обычная безалаберность. По правилам войны при минировании территории саперы должны составлять карту минных полей. Однако украинская армия этого не делает. Некоторое время назад в зоне их контроля в районе места подрыва произошла ротация подразделений. Раньше окопы удерживала 93 бригада. Теперь их сменила 128 горно-штурмовая бригада. Скорее всего, предшественники не показали место установки растяжки. На карте место минирования обозначено не было.

Аналогичное происшествие в украинской армии было зафиксировано 4 августа. Тогда подрыв произошел в районе Волновахи на опорном пункте «Химик». Причиной его стало также отсутствие актуальной карты минных полей.