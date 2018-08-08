Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
8 августа 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Волгоградской области заразился лихорадкой Западного Нила после отдыха на Волге. Эксперты в данный момент ведут санитарную обработку водоемов и городских подвалов, где могут размножаться комары.
Случай заболевания выявлен в Среднеахтубинском районе города. Мужчина обратился к врачам после отдыха на даче.
Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, грозящее летальным исходом. Возбудитель переносится комарами и клещами, пишет NEWS.ru
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