Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила

Житель Волгоградской области заразился лихорадкой Западного Нила после отдыха на Волге. Эксперты в данный момент ведут санитарную обработку водоемов и городских подвалов, где могут размножаться комары.

Случай заболевания выявлен в Среднеахтубинском районе города. Мужчина обратился к врачам после отдыха на даче.

Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, грозящее летальным исходом. Возбудитель переносится комарами и клещами, пишет NEWS.ru