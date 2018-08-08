Судно «Комета» в Крыму можно использовать только в межсезонье?

Судно «Комета» на подводных крыльях, которая перевозит пассажиров по морю между Севастополем и Ялтой, можно использовать только в межсезонье, когда температура воздуха за бортом не выше 30 градусов, пишут "Аргументы недели-Крым".

Именно об этом говорят эксплуатационные характеристики судна. О них можно узнать из брошюр, которые были розданы представителям СМИ на презентации судна с участием Дмитрия МЕДВЕДЕВА, вице-премьера Дмитрия КОЗАКА и других высокопоставленных лиц.

Вышедшая 1 августа в дебютный рейс из Севастополя в Ялту «Комета 120М», которую 30 июля торжественно запустил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, можно предполагать, подвергла риску 120 первых пассажиров. Температура воздуха в тот день, согласно данным синоптиков, поднялась до +32, что превышает эксплуатационные нормы судна на подводных крыльях, пишет ForPost.