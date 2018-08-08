Ребят из Луганской и Донецкой Народных Республик отправят в подмосковный лагерь

Сто тридцать детей из Луганской и Донецкой Народных Республик отдохнут в лагере «Осташево» в Подмосковье, как сообщают эксперты.

Торжественное открытие смены состоится тринадцатого августа. В рамках церемонии для маленьких гостей региона проведут экскурсию на территории Волоколамского кремля, пишет сайт Подмосковье сегодня.