В Химках появится датчик автоматического отключения света

В ближайшее время в Химках появится датчик автоматического отключения освещения. Новое оборудование будет автоматически гасить свет в подъездах, входных группах и лифтовых холлах в дневное время суток.

Датчики позволят сэкономить до 40% энергопотребления, а также уменьшат суммы в платежках жильцов за электроэнергию в несколько раз, как пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает эксперт, в пилотных жилых домах свет будет отключаться на период с 7.00 и до 18.00, это около 11 часов ежедневной экономии электроэнергии.