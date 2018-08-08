Объекты в исторических зданиях Москвы выставлены на торги

Как сообщают эксперты, участники открытых конкурсов смогут приобрести помещения площадью от 20 до 200 квадратных метров в исторических зданиях, которые расположены на Тверской и Большой Никитской улицах, в Малом Знаменском и Малом Лёвшинском переулках.

Власти Москвы выставили на торги пять нежилых объектов, расположенных в исторических зданиях, в центре Москвы.

Как пишет НСН, открытый конкурс предусматривает подачу предложений о цене в запечатанных конвертах. Конкурсная комиссия рассмотрит поданные заявки 17 сентября 2018 года.