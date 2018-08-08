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Объекты в исторических зданиях Москвы выставлены на торги
8 августа 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, участники открытых конкурсов смогут приобрести помещения площадью от 20 до 200 квадратных метров в исторических зданиях, которые расположены на Тверской и Большой Никитской улицах, в Малом Знаменском и Малом Лёвшинском переулках.
Власти Москвы выставили на торги пять нежилых объектов, расположенных в исторических зданиях, в центре Москвы.
Как пишет НСН, открытый конкурс предусматривает подачу предложений о цене в запечатанных конвертах. Конкурсная комиссия рассмотрит поданные заявки 17 сентября 2018 года.
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