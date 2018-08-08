Крым: массовое ДТП

В Крыму произошла массовая автокатастрофа. На трассе «Симферополь – Керчь», в районе поселка Зуя произошло ДТП с участием одного грузового и четырех легковых автомобилей.

Как сообщают эксперты, авария привела к многокилометровым пробкам.

Также имеется информация о четверых пострадавших, в том числе, одном ребенке, пишет НСН.