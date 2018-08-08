Крым: массовое ДТП
8 августа 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму произошла массовая автокатастрофа. На трассе «Симферополь – Керчь», в районе поселка Зуя произошло ДТП с участием одного грузового и четырех легковых автомобилей.
Как сообщают эксперты, авария привела к многокилометровым пробкам.
Также имеется информация о четверых пострадавших, в том числе, одном ребенке, пишет НСН.
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