В сети появились секретные документы ВСУ

Шифрограмма о наступлении одного из батальонов ВСУ на Иловайск появилось в социальной сети Facebook. Ее распространил украинский журналист.

Это были копии секретных документов с приказами о передаче 40 батальона из сектора «Д» в сектор «Б». Это делалось для наступления на Иловайск. Дальнейшая история показала, что направленные на город подразделения попали в котел. Украинская армия тогда понесла большие потери.

После этого на Украине началось грандиозное разбирательство. Официальный Киев принялся отнекиваться от своей роли в разгроме своей армии на этом участке. Комментируя эту историю украинский журналист Юрий Бутусов напомнил, что приказ о наступлении отдало именно военное украинское командование: «Поскольку эти четыре года президентская пропаганда продолжала транслировать вранье, мол, армия на Иловайск не наступала, "добробаты сами пошли", "Корбан с Коломойским послали", ну и выдумывали все что угодно, чтобы снять с себя ответственность за гибель людей, стоит напомнить документы.»

Среди фигурантов скандала указаны имена тогдашних украинских военачальников, которые руководили вооруженными силами в зоне АТО на Украине. Среди них названы начальник штаба АТО Виктор Назаров и командующий АТО Виктор Муженко. Контекст приказов говорит о том, что из сектора «Б» планировалось окружение Донецка с двух направлений: с севера и юга. Этот приказ отдал Виктор Муженко.

Как сообщают украинские СМИ уголовное расследование иловайских событий уже заверешно. Следователи установили все обстоятельства дела. Однако дело тормозит украинская генеральная прокуратура.