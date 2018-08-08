Россияне отдают предпочтение шотландским и британским кошкам

Как известно, 8 августа будет Всемирный день кошек. Эксперты выяснили, какие породы этих домашних животных чаще всего покупают россияне.

Выяснилось, что жители нашей страны больше всего любят шотландских и британских кошек. В топ лидеров по популярности попали также мейн-куны, бенгальские кошки и бесшерстные канадские сфинксы.

С начала 2017 года наши соотечественники приобрели порядка 530 тысяч кошек. А вот собаками россияне интересуются реже, как сообщает НСН.