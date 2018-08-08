К настоящему моменту первые 167 заключенных были освобождены из колоний по закону о "дне за полтора". Данную информацию в среду предоставили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Известно, что по состоянию на 3 августа текущего года в российские суды были направлены материалы дел на 30,5 тысячи осужденных с целью приведения их приговоров в соответствие с принятым законом. Пока специалистам удалось рассмотреть лишь 253 дела, передает 8 августа РИА "Новости".

В общей сложности, как отмечает ФСИН, вышеуказанный закон может коснуться примерно ста тысяч человек. Известно также, что 86 заключенным российских тюрем снизили сроки наказания.