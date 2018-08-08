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Общественная палата России: Олег Дубровин может совмещать две должности
8 августа 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Общественная палата РФ не обнаружила нарушения в совмещении должностей директором «Областного телевидения» Олега Дубровина. Напомним, он занимает пост председателя Общественной палаты России.
Добавим, что среди членов общественной палаты не может быть только Президента, депутатов, членов правительства России, судей, региональных и муниципальных чиновников, недееспособные граждане, иностранцы и лица, ранее исключенные из Общественной палаты.
Эксперты уверены, что обе организации лишь выиграют от одного руководителя.
— Я считаю, что с политической точки зрения ситуация абсолютно нормальна, когда Олег Дубровин занимает обе должности, - отметил политолог Александр Мельников. - Это разные ипостаси одной серьезной работы. В моем представлении, это прибавляет в эффективности работе Общественной палаты, дает ей дополнительные возможности для обеспечения общественного контроля.
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