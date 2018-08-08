Предложения южноуральцев учтут при совершенствовании пенсионной системы

Новый формат парламентских слушаний по поводу изменений в пенсионном законодательстве был утвержден в Государственной думе России. Теперь более половины участников обсуждения составят региональные жители, представители общественных организаций и экспертных сообществ.

Как заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на рабочем совещании, формат был изменен благодаря большому запросу от жителей.

- Поэтому теперь более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловых сообществ, представителями субъектов России, - сказал он.

В Челябинской области этой работой занимается депутат Госдумы Владимир Бурматов.

- В рамках региональных недель в округах ведутся обсуждения совершенствования параметров пенсионного законодательства в самых различных форматах, чтобы всесторонне изучить предложения и замечания, которые касаются данного законопроекта, - отметил депутат Госдумы.